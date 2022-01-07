快訊

第3劑疫苗間隔縮短為12周 指揮中心1月7日起全面開放

本土+4！境外新增58例再創新高 美國入境占最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸國家發改委：把穩增長放更突出位置

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為江蘇連雲港一家毛毯廠，今年元旦連假後第一個上班日景象。新華社
圖為江蘇連雲港一家毛毯廠，今年元旦連假後第一個上班日景象。新華社

大陸國家發改委政策研究室在黨媒《人民日報》發表文章指出，大陸宏觀政策具有較大迴旋餘地，要把穩增長放在更加突出位置，將跨周期和逆周期宏觀調控政策有機結合，在區間調控基礎上加強定向調控、精準調控、相機調控，把握好政策時度效。

文章稱，儘管存在風險挑戰，但中國經濟持續恢復發展的態勢沒有變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有變，長期向好的基本面沒有變。

文章指出，要持續加強關鍵核心技術攻關，加快傳統產業改造升級，提升製造業核心競爭力；實施好擴大內需戰略，促進消費特別是服務消費穩定恢復，有效發揮投資的關鍵作用，適度超前開展基礎設施投資，紮實推動「十四五」規劃102項重大工程項目建設。

此外，着力推進助企紓困，落實落細已出台的各項減稅降費政策，加快實施新的減稅降費政策；加大對企業特別是製造業企業、中小微企業和個體工商戶等的精準支持；加強反壟斷和防止資本無序擴張，防止各類風險跨地區跨領域跨市場傳導，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

文章指出，要把穩增長放在更加突出位置。加強財政政策和貨幣政策的協調聯動，推動財政、貨幣、就業政策和產業、投資、消費、社會、環保、區域等政策形成系統集成效應，慎重出台具有收縮效應的政策，穩定社會預期，提振市場信心，促進經濟運行在合理區間。把深化供給側結構性改革和擴大內需有機結合起來。

競爭力

延伸閱讀

落實「雙簡」 大陸嚴禁寒假變相補習、嚴控作業總量

大陸碩士畢業生平均起薪逾4.3萬元 比台灣高出1萬多

西安封城就醫難導致孕婦流產 陸副總理孫春蘭表示愧疚

大陸新增116例確診 河南禹州疫情與一家企業相關

相關新聞

發文《西安百姓的悲哀》涉傳謠 中國僑聯一處長遭免職

中國僑聯基層建設部組織處副處長宋汶洮職務被免職。稍早，微信公眾號「清風明月樓」發布《西安百姓的悲哀：為什麼有人不惜違法、...

落實「雙簡」 大陸嚴禁寒假變相補習、嚴控作業總量

大陸去年頒布「雙減」政策後，隨著寒假將至，大陸教育部發布通知，要求各地教育部門要貫徹做好「雙減」工作，嚴禁變相的教培（課...

大陸碩士畢業生平均起薪逾4.3萬元 比台灣高出1萬多

據《每日經濟新聞》報導，由光明日報，北京大學「全國高校畢業生就業狀況調查」課題組進行的一項調查顯示，2021年中國大陸大...

大陸國家發改委：把穩增長放更突出位置

大陸國家發改委政策研究室在黨媒《人民日報》發表文章指出，大陸宏觀政策具有較大迴旋餘地，要把穩增長放在更加突出位置，將跨周...

房市2樣情 住宅交易大減

大陸房地產市場元旦假期重點10城市新房成交量比上月大減逾6成；新建商品住宅成交面積年減42%。圖為福建省福州市正在興建的...

陸6G再突破 通訊較5G快10至20倍

大陸6G技術又有新進展！據央視新聞報導，江蘇南京的紫金山實驗室發布最新原創成果—360-430GHz太赫茲100-200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。