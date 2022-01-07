大陸國家發改委：把穩增長放更突出位置

大陸國家發改委政策研究室在黨媒《人民日報》發表文章指出，大陸宏觀政策具有較大迴旋餘地，要把穩增長放在更加突出位置，將跨周期和逆周期宏觀調控政策有機結合，在區間調控基礎上加強定向調控、精準調控、相機調控，把握好政策時度效。

文章稱，儘管存在風險挑戰，但中國經濟持續恢復發展的態勢沒有變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有變，長期向好的基本面沒有變。

文章指出，要持續加強關鍵核心技術攻關，加快傳統產業改造升級，提升製造業核心競爭力；實施好擴大內需戰略，促進消費特別是服務消費穩定恢復，有效發揮投資的關鍵作用，適度超前開展基礎設施投資，紮實推動「十四五」規劃102項重大工程項目建設。

此外，着力推進助企紓困，落實落細已出台的各項減稅降費政策，加快實施新的減稅降費政策；加大對企業特別是製造業企業、中小微企業和個體工商戶等的精準支持；加強反壟斷和防止資本無序擴張，防止各類風險跨地區跨領域跨市場傳導，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

文章指出，要把穩增長放在更加突出位置。加強財政政策和貨幣政策的協調聯動，推動財政、貨幣、就業政策和產業、投資、消費、社會、環保、區域等政策形成系統集成效應，慎重出台具有收縮效應的政策，穩定社會預期，提振市場信心，促進經濟運行在合理區間。把深化供給側結構性改革和擴大內需有機結合起來。