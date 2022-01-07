發文《西安百姓的悲哀》涉傳謠 中國僑聯一處長遭免職

中國僑聯基層建設部組織處副處長宋汶洮職務被免職。稍早，微信公眾號「清風明月樓」發布《西安百姓的悲哀：為什麼有人不惜違法、冒死也要逃離西安？》一文被舉報，內容涉及「普通社區居民沒菜吃」、「西安粗暴關停醫療體系」等，官方指此文傳播嚴重不實謠言信息。該帳號認證描述為「宋汶洮，中國古代文學碩士」。

中國僑聯網站6日通報，經研究，免去宋汶洮基層建設部組織處副處長職務。中國僑聯全稱為中華全國歸國華僑聯合會，是由全國歸僑、僑眷組成的大陸全國性人民團體和非政府組織。

1月3日，陝西省網絡舉報中心從多個渠道收到群眾舉報，稱「清風明月樓」1月2日發表的《西安百姓的悲哀：為什麼有人不惜違法、冒死也要逃離西安？》一文，集納網絡傳聞信息、傳播嚴重不實謠言、漠視全民抗疫努力等。

經核查，該帳號是認證描述為「宋汶洮，中國古代文學碩士」的個人主體帳號。文章素材主要來源於網絡，在未經核實的情況下傳播「西安隔離費用至少5,000元」、「直接粗暴關停醫療體系」、「普通社區居民沒菜吃」等嚴重不實謠言信息。

該帳號的文章還出現：「沒有人性的西安」、「西安比任何城市都更嚴格地禁止市民自力救濟」、「西安人民現在擔心的不是染病而死，而是在沒有碰到疫情之前就已病死、餓死了」等言論，大陸官方指，相關表述與事實嚴重不符。

陝西省網絡舉報中心認為，該舉報為「有效舉報」。