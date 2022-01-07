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落實「雙簡」 大陸嚴禁寒假變相補習、嚴控作業總量
大陸去年頒布「雙減」政策後，隨著寒假將至，大陸教育部發布通知，要求各地教育部門要貫徹做好「雙減」工作，嚴禁變相的教培（課外輔導），嚴格控制寒假作業總量。
據大陸教育部網站消息，為鞏固「雙減」工作成果，嚴防校外培訓舊態重演，保障中小學生度過愉快充實、溫馨祥和的假期，大陸教育部發布通知要求各地教育部門認真做好寒假期間「雙減」工作。
通知要求，要嚴查隱形變異行為，嚴厲打擊以「家政服務」、「眾籌私教」、「研學」等名義進行變相違規培訓。
通知強調，要堅決落實嚴罰重處，對巡查中發現的違法違規培訓行為嚴懲重罰，定期更新黑白名單，將違規培訓機構納入黑名單，讓違規者「一處失信，處處受限」。
通知並指，各地要指導學校嚴格控制寒假書面作業總量，引導學生合理安排學習生活。有條件的地方根據實際需要，因地制宜積極探索寒假託管服務，堅持學生自願參加，幫助家長解決寒假看護難題。
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