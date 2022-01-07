大陸碩士畢業生平均起薪逾4.3萬元 比台灣高出1萬多

據《每日經濟新聞》報導，由光明日報，北京大學「全國高校畢業生就業狀況調查」課題組進行的一項調查顯示，2021年中國大陸大學本科畢業生的月起薪平均值為人民幣5,825元，約合新台幣2.5萬元。碩士起薪為人民幣1萬113元，約合新台幣4.35萬元。

根據1111人力銀行去年中公布的一項調查顯示，台灣企業提供新鮮人的平均薪資為2萬8,402元，其中大學畢業新鮮人為2萬8,838元，碩士畢業新鮮人為3萬2,282元。

兩相比較，兩岸大學畢業生的平均起薪已相去不遠，但大陸碩士畢業生平均起薪高出台灣1萬多元。

《每日經濟新聞》指出，大陸這項調查是去年6月展開，樣本涵蓋中國大陸東、中、西部地區19個省份的34所高校，樣本數超過2萬人。

調查顯示，2021年中國大陸博士、碩士、本科、專科的月起薪平均值分別為人民幣1萬4,823元、1萬113元、5,825元、3,910元。

報導稱「學歷越高收入越多」的現象在大陸十分明顯，而且各學歷層次畢業生的平均收入都比疫情前的2019年有所增加，反映出大陸就業質量不僅沒有因疫情下降，而且還「穩中有升」。

但大陸畢業生的月起薪存在顯著的學校、學科和就業地區差異。若從學科門類來看，工學、理學和交叉學科位居前三名，大學畢業起薪分別為人民幣8,341元、7,909元和7,838元。

若從就業地區來看，東中西地區的月起薪分別為人民幣7,620元、5,868元和5,512元，大陸東部地區就業的收入相對較高。