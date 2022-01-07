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農村電商快遞 將建100示範區
2022年大陸全國郵政管理工作會議6日召開，2021年中國「快遞進村」比例超過80%。大陸全國快遞業務收入和業務量分別完成1.04萬億元和1085億件，同比分別增長18%和30%。
中新社報導，2021年，「快遞進村」、「快遞進廠」、「快遞出海」工程扎實推進。「快遞進村」比例超過80%，蘇浙滬等地基本實現「村村通快遞」，山西、黑龍江、山東等地取得重大政策突破。
2022年，快遞「進村」工程將深入實施，將加強「一點多能」村級寄遞物流綜合服務站建設，加快農村郵路汽車化，確保年內基本實現建制村「村村通快遞」。並將建設100個農村電商快遞協同發展示範區和300個快遞服務現代農業示範項目。
大陸國家郵政局黨組書記、局長馬軍勝在工作報告中表示，2021年，預計全年郵政業業務收入（不含郵政儲蓄銀行直接營業收入）和業務總量分別完成1.27萬億元（人民幣，下同）和1.36萬億元，同比分別增長15%和24%；快遞業務收入和業務量分別完成1.04萬億元和1085億件，同比分別增長18%和30%。新增社會就業20萬人以上，支撐網絡零售額接近11萬億元。
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