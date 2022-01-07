湖南懷化對接東盟 打造物流基地

湖南懷化市人民政府與中國—東盟商務理事會（CABC）5日簽署戰略夥伴關係合作備忘錄，揭牌成立「中國—東盟物流行業合作對接基地」，推進「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）區域開放市場中的中國與東盟物流行業合作。

中新社報導，RCEP於2022年1月1日在10個國家率先實施，推進地區各國間貨物貿易高水平開放，將為物流業發展提供廣闊空間。懷化是大陸「國家西部陸海新通道」東線上的重要節點城市、國家物流樞紐承載城市之一，也是湖南省五大國際貨運中心中唯一的東盟貨運集結中心。

根據合作備忘錄內容，CABC將「中國—東盟物流產業合作對接基地」落戶懷化，將立足當地區位交通優勢和物流產業基礎，推動懷化與東盟物流行業及企業合作新發展，並促進RCEP各方聚焦懷化，推動該市成為對接東盟物流合作制高點之一。

懷化與CABC將推進產業合作，共同促進懷化與RCEP成員國之間包括但不限於現代商貿物流、電子信息、綠色經濟、康養中醫藥等行業及領域的合作，推動產業園區建設，並在懷化舉辦有關產業活動，進行RCEP研究和人才培養等，助力懷化與RCEP國家交流合作。

中國—東盟商務理事會執行理事長、RCEP產業合作委員會主席許寧寧表示，懷化在深度對接RCEP產業合作方面擁有區位、政策、資源要素等優勢，CABC在國際資源整合、國際化推廣方面特色突出，雙方將以建立長期戰略性合作關係為紐帶，持續深化合作內容。