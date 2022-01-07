香港商業房地產 2022呈發展正面

知名不動產諮詢機構世邦魏理仕5日在香港召開「2022年香港商業房地產市場展望」報告發布會。報告指出，香港經濟持續增長、勞動力市場狀況大幅改善，加上貿易和物流需求強勁，2022年香港經濟和商業房地產市場發展正面。

中新社報導，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，2022年仍將是充滿不確定性的一年。雖然全面恢復國際間跨境外遊的可能性較微，但預期與大陸恢復部分「通關」的機會較大，將會刺激並帶動香港的商業和零售活動。

預計今年商舖和工業物業市場的租賃需求將有所上升，以致租金和資本值可見溫和增長，但寫字樓市場租金在過去兩年急劇下降後，今年內大概只可回穩，出現明顯回升的機會較低。

報告顯示，2021年全年寫字樓新租務成交按年增長83%至410萬平方英尺，佔疫情前2019年總量的78%。銀行、金融和保險公司佔全年新增租賃活動的25%。香港2021年全年整體空置率上升1.3個百分點，從2020年12月的9.9%，上升至2021年第四季的11.2%。2021年第四季整體租金按季下降1.1%，全年租金下跌7.3%，遠低於2020年17.4%的同比跌幅。

對此，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，香港經濟出現穩定增長，加上大陸企業租賃需求改善，2022年將使租金跌幅速度較2021年相對放緩，但在空置率高企和新供應出台的壓力下，難見到寫字樓租金反彈。

報告亦顯示，預計2022年香港商業房地產市場街舖租金或將輕微上漲約5%、工業物業會成為商業房地產行業中表現最好的市場、商舖物業租金進一步增長、寫字樓現供應熱潮等情況。整體而言，報告料香港商業房地產市場租賃動力漸轉強勁。