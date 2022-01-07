聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港商業房地產 2022呈發展正面

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

知名不動產諮詢機構世邦魏理仕5日在香港召開「2022年香港商業房地產市場展望」報告發布會。報告指出，香港經濟持續增長、勞動力市場狀況大幅改善，加上貿易和物流需求強勁，2022年香港經濟和商業房地產市場發展正面。 　　

中新社報導，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，2022年仍將是充滿不確定性的一年。雖然全面恢復國際間跨境外遊的可能性較微，但預期與大陸恢復部分「通關」的機會較大，將會刺激並帶動香港的商業和零售活動。

預計今年商舖和工業物業市場的租賃需求將有所上升，以致租金和資本值可見溫和增長，但寫字樓市場租金在過去兩年急劇下降後，今年內大概只可回穩，出現明顯回升的機會較低。

報告顯示，2021年全年寫字樓新租務成交按年增長83%至410萬平方英尺，佔疫情前2019年總量的78%。銀行、金融和保險公司佔全年新增租賃活動的25%。香港2021年全年整體空置率上升1.3個百分點，從2020年12月的9.9%，上升至2021年第四季的11.2%。2021年第四季整體租金按季下降1.1%，全年租金下跌7.3%，遠低於2020年17.4%的同比跌幅。 　　

對此，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，香港經濟出現穩定增長，加上大陸企業租賃需求改善，2022年將使租金跌幅速度較2021年相對放緩，但在空置率高企和新供應出台的壓力下，難見到寫字樓租金反彈。

報告亦顯示，預計2022年香港商業房地產市場街舖租金或將輕微上漲約5%、工業物業會成為商業房地產行業中表現最好的市場、商舖物業租金進一步增長、寫字樓現供應熱潮等情況。整體而言，報告料香港商業房地產市場租賃動力漸轉強勁。

香港 房地產

延伸閱讀

香港10官員出席宴會 曝有Omicron確診者參與

港官、議員出席生日宴成密接者遭隔離 林鄭表失望

香港民政局長遭隔離檢疫 林鄭月娥：特別失望

香港Omicron疫情再添5例 多名官員議員須隔離

相關新聞

檢出禁藥 陸暫停我2活魚養殖場報關

大陸海關總署近日對台灣活魚發出檢疫警示通報，並暫停受理兩家台灣養殖場活魚報關，將對台灣其他業者輸大陸活魚加強檢驗檢疫。陸...

石斑養殖業者喊冤 疑資料被盜用

遭大陸點名的屏東縣枋寮鄉石斑養殖業者王志義昨表示，得知大陸驗出隱性孔雀石綠和隱性結晶紫時就覺得很怪，因台灣早就禁用，不知...

陸三大房企年銷售未達標

在官方調控、中國恒大等企業接連爆發債務風險下，中國大陸2021年房地產市場冷颼颼，約八成企業未完成年度銷售目標，包括碧桂...

陸第24個 東莞晉升GDP兆元城市

廣東省東莞市在5日第15次黨代會上報告，過去五年，東莞國內生產毛額（GDP）接連跨越人民幣7000億元、8000億元、9...

三億人上冰雪 旅遊收入估3千億

北京2022年冬奧會即將在2月4日登場，「2022中國冰雪旅遊發展論壇」1月5日在哈爾濱舉行，中國旅遊研究院現場發布「中...

房市2樣情 住宅交易大減

大陸房地產市場元旦假期重點10城市新房成交量比上月大減逾6成；新建商品住宅成交面積年減42%。圖為福建省福州市正在興建的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。