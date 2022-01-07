亞太商業房地產 投資續活躍

最新研究報告顯示，儘管疫情帶來的社會及經濟方面的不確定性依然存在，但2022年亞太區商業地產市場將進一步加速發展，房地產投資和租賃活動將持續活躍。

中新社報導，仲量聯行5日發布的「2022年亞太區房地產市場展望」報告指出，商業地產投資市場中，預計2022年亞太區房地產投資持續向多元化發展，交易額將高達2000億美元，同比攀升15%。其中，物流地產交易額將十分搶眼，預計全年交易額將達500億美元，較2019年翻一番。

在2021年關注財務韌性和核心資產的基礎上，2022年預計更多投資者將關注機會型投資以提高投資收益；疫情使人們提高了對辦公樓質量、健康和安全以及可持續發展理念的關注，甲級辦公樓供不應求，因此會有更多投資者將採用價值增值型策略來重新開發或改造老舊物業。

從投資物業類型上看，隨著經濟復甦，旅行限制放寬以及更多員工回歸辦公室，預計2022年辦公樓和酒店投資將增長20%至30%。此外，受到全球通貨膨脹預期影響，那些具備抵禦通脹能力資產，如零售地產、酒店、住宅以及辦公樓等資產會受到越來越多投資者青睞。

報告稱，在過去兩年中，中國、印度及韓國房地產投資信託基金迅速發展，新增投資接近200億美元，預計2025年這三個國家的REITs（不動產投資信託基金）市場規模將翻番，而REITs市場的進一步擴大，將積極提升這些市場的透明度、流動性及穩定性。

此外，隨著投資者重拾對酒店業的信心，預計亞太區2022年酒店地產投資額增幅將達30%，跨越90億美元大關。