陸第24個 東莞晉升GDP兆元城市

廣東省東莞市在5日第15次黨代會上報告，過去五年，東莞國內生產毛額（GDP）接連跨越人民幣7000億元、8000億元、9000億元三大台階，初步預計2021年將突破兆元大關。中國經濟第一大省廣東又多了一個GDP兆元城市，兆元城市數量追平江蘇。

陸媒「第一財經」報導，2020年東莞實現GDP為9650億元，距離兆元大關僅差350億。2021年前三季，東莞實現GDP達7694億元，年增9.1%，全年突破兆元大關也在意料之中。

其中，外貿出口對東莞的經濟十分關鍵。數據顯示，2021年前三季，東莞全市進出口總額人民幣1兆1266億元，年增16.4%，兩年平均增長6.7%。其中，出口6980億元，增長17.1%，兩年平均增長6.6%。

數據顯示，目前東莞擁有19萬家工業企業、1.1萬家規上工業企業、7400多家國家高新技術企業、154家「專精特新」企業、66家上市企業和3家營收超過人民幣千億元的大型企業，形成了34個行業和6萬多種產品的相對完整的製造業體系。

此次GDP突破兆元大關後，東莞也將成為廣東第4個GDP破兆元的城市。廣東另外三個兆元城市分別為：深圳、廣州、佛山，廣東兆元城市數量追平江蘇。

大陸「GDP兆元俱樂部」城市也將增至24個，分別是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、南京、天津、寧波、青島、無錫、長沙、鄭州、佛山、泉州、濟南、合肥、南通、西安、福州和東莞。24個兆元城市中，18個位於南方，6個位於北方。