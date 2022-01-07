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陸6G再突破 通訊較5G快10至20倍

聯合報 / 記者黃雅慧／綜合報導

大陸6G技術又有新進展！據央視新聞報導，江蘇南京的紫金山實驗室發布最新原創成果—360-430GHz太赫茲100-200Gbps實時無線傳輸通信實驗系統，創下目前世界太赫茲無線通信最高實時傳輸紀錄。

報導指出，紫金山實驗室採用光子太赫茲技術實現此次突破。太赫茲無線通信被公認為是6G移動通信系統的核心組成部分，其頻段頻率資源極為豐富，可支持100Gbps—1Tbps超高速率無線通信，從而將現有5G的峰值傳輸速率顯著提升。

紫金山實驗室此次集聚優勢力量搭建大陸領先的光子太赫茲實驗環境，經過3年多的研究，首創光子太赫茲光纖一體融合的實時傳輸架構，實現了單波長淨速率為103.125Gbps、雙波長淨速率為206.25Gbps的太赫茲實時無線傳輸，通信速率較5G提升10到20倍。

央視指出，該成果應用前景廣泛，可與現有光纖網絡融合，構成100-1000Gbps無線接入實現超高速室內外廣覆蓋；代替現有移動網絡光纖，實現5G快速部署。

大陸在新一代通訊技術領域超前部署，據去年「日經亞洲評論」與東京研究公司網絡創新研究所的全球調查顯示，大陸目前是6G專利申請的主要來源國，專利數量占40.3%高居全球第一，美國企業35.2％排第2位，日本9.9%排名第三，其次是歐洲8.9%和韓國4.2%。

金山 央視 專利

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