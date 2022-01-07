三億人上冰雪 旅遊收入估3千億

北京2022年冬奧會即將在2月4日登場，「2022中國冰雪旅遊發展論壇」1月5日在哈爾濱舉行，中國旅遊研究院現場發布「中國冰雪旅遊發展報告（2022）」。報告認為：預計2021-2022冰雪季，中國冰雪休閒旅遊人數將達到3.05億人次，「三億人上冰雪」從願景變為現實，中國冰雪休閒旅遊收入有望達到3233億元人民幣。

報告認為，冰雪旅遊正在從新時尚、新民俗轉變為老百姓常態化生活方式，中國冰雪休閒旅遊人數從2016-2017冰雪季的1.7億人次，增加至2020-2021冰雪季2.54億人次。預計2021-2022冰雪季，中國冰雪休閒旅遊人數將達到3.05億人次。

在冬奧主場地的張家口崇禮各大雪場已做好冬奧會住宿餐飲等保障工作。數十公里外的張家口高新區冰雪運動裝備產業園裡，工人們正熱火朝天地趕製滑雪板、冰鞋……此間，與冬奧一起升溫的，是張家口日漸沸騰的冰雪經濟。

張家口市商務局統計，張家口已建成滑雪場9家，雪道177條。其中，崇禮7家大型滑雪場每年冬季接待遊客近300萬人次。「太舞現在年接待遊客達100萬人次」。崇禮太舞滑雪小鎮常務副總裁李永太說，隨遊客一起湧來的，還有大陸全國乃至世界各地的合作商、滑雪從業者及體育文旅活動。僅在太舞，就有10家酒店落戶。

「張家口高新區冰雪運動裝備產業園已累計簽約義大利天冰、法國MND等47個項目」。張家口高新區管委會副主任白建海說，其中10家製造類企業已投產，12家運營類企業已開展業務，3年來累計實現產值4.3億元（人民幣，下同），預計2025年實現產值10億元。

台資企業張家口京禧體育器材有限公司總經理助理郝麗坤說，張家口吸引他們的，除了冬奧的名氣，還有各項優惠政策。他們自2018年落戶產業園，產品不但遠銷美國、日本、俄羅斯等國家和地區，同時開拓了大陸市場。

作為近年來中國最為矚目的大型活動之一，北京冬奧會成為眾多冰雪從業者眼中的「掘金良機」。張家口也藉此機遇，由滑雪和冰雪旅遊的單一產業鏈，向冰雪裝備研發製造、冰雪文化旅遊、冰雪體育運動、冰雪人才教育培訓等冰雪全產業鏈發展。

而崇禮也改變成一般普通人的命運。數據顯示，截至2019年底，崇禮每5人中就有1人從事冰雪相關工作，直接或間接從事冰雪產業和旅遊服務人員達3萬多人。當地居民稱，以前崇禮人怕雪，一下雪就封路，出門都成了問題。現在白雪成了百姓的「金飯碗」。