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遭中國點名石斑含禁藥 台灣養殖戶大傻眼：魚根本還沒賣出

中央社 / 屏東縣6日電
屏東縣枋寮鄉王志義與戴兆鐘養殖場，因銷往中國大陸的石斑被驗出禁藥，遭到暫停進口，業者出面喊冤。中央社
屏東縣枋寮鄉王志義與戴兆鐘養殖場，因銷往中國大陸的石斑被驗出禁藥，遭到暫停進口，業者出面喊冤。中央社

台灣枋寮王志義與戴兆鐘養殖場，因銷往中國大陸的石斑被驗出禁藥，而遭到暫停進口。對此，王志義無奈回應「絕對不用禁藥」、戴兆鐘則表示「資料被盜用」。

「絕對不用禁藥！」王志義接受中央社記者訪問，他感嘆地說，這批魚貨是11月8日透過活魚運搬船銷往中國，有10多名養殖戶的魚貨同船，自己的只有2000台斤，且要出貨前也透過魚販將魚貨送驗，必須符合台灣檢疫局禁藥零檢出的規定才能銷售，不明白到底哪個環節出了問題。

王志義無奈地說，家族從事養殖業已經超過一甲子，自己也從事了近40年，只能說「運氣不好」，期盼能有第三公正方從新檢視魚貨。

戴兆鐘接受中央社記者訪問指出，昨天屏縣府派員到養殖場說他的魚出口到中國被檢驗出殘留，要抓魚再做檢測。當下他乖乖配合，但卻滿腦子問號，因為他的魚苗8月才到，被查出有留殘禁藥的魚貨是在10月發生，他的魚根本還沒長成賣出，怎會有出口中國被驗出殘留一事，於是趕緊打電話調查清楚，才查出報關資料遭到盜用，已經上報給縣府證明清白。

戴兆鐘說，從父親手上接過活魚進口生意已經10多年，如果這次因為被盜用而無法出口到中國，損失真的太大了。

屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生接受中央社記者訪問表示，目前農委會僅正面表列養殖業者只可使用17種藥物，依據動植物防疫檢疫局規定孔雀石綠必須零檢出，否則將不能銷售。

李金生說，孔雀石綠是強效的消毒劑，可用作治理魚類的寄生蟲或是細菌感染，因為發現對於人體有不良影響，在養殖業上已經明令禁止使用多年，養殖戶為了銷路，必須配合零檢出規定，也都聽從法令，都已不再使用。

屏東縣 農委會

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