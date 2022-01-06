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大陸禁台灣兩家活魚進口 陸委會：通報符合一般慣例

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供

大陸官媒新華社6日報導，海關總署日前發布關於台灣活魚的警示通報，暫停受理兩家石斑魚被檢出禁藥的養殖場報關。對此，陸委會6日回應說明，陸方已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通報我方，並指相關警示通報，「尙符合一般防檢疫的做法及慣例。」

陸委會指出，有關大陸海關總署於去年12月30日，發布「關於加強台灣地區輸大陸活魚檢驗檢疫的警示通報」一事，陸方已於去年12月27日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通報我方防檢局。

陸委會說，其廈門海關從台灣輸往中國大陸的活石斑魚中，檢出禁用藥及藥檢超標，請我方暫停檢出禁用藥物的養殖場輸出大陸，並請我方展開調查及回復。

陸委會認為，陸方於通報我方後，於12月30日在其官網發布警示通報，尙符合一般防檢疫的做法及慣例。陸委會回應指出，本案主管機關（漁業署）已進行相關處理，並將由雙方協議聯繫窗口續作聯繫及溝通。

據新華社6日報導，大陸海關總署動植司、綜合司、監管司於2021年12月30日，發布關於加強台灣地區輸大陸活魚檢驗檢疫的警示通報。通報指出，即日（2021年12月30日）起，暫停受理來自台灣地區王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關，對台灣地區其他養殖企業輸大陸活魚按照布控指令加強檢驗檢疫。

通報稱，近日廈門海關從台灣輸大陸活石斑魚中檢出禁用藥隱性孔雀石綠和隱性結晶紫，依據相關規定，發布警示通報。

去年台灣輸陸的鳳梨、蓮霧；釋迦，相繼被大陸海關通報檢出有害生物大洋臀紋粉蚧，停止進口，今年範圍是否擴及其他農漁業備受關注。

海關 陸委會 廈門

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