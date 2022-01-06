新思科技：參與中國大陸半導體成長 形成產業命運共同體

編者按：2021年，半導體行業依然在挑戰中前行。後疫情時代、產能緊張、地緣政治等因素仍深刻地影響著全球半導體產業鏈及生態。2022年，全球半導體行業如何發展？新的挑戰又會從何而來？為了釐清這些問題，《集微網》特推出【2021-2022專題】，圍繞熱點話題、熱門技術和應用、重大事件等多維度梳理，為上下遊企業提供參考鏡鋻。本期企業視角來自全球EDA/IP龍頭新思科技。

近年來，半導體行業兩大趨勢日益凸顯：一方面，隨著晶體管結構從平面進化到FINFET，IC設計複雜程度大大提升，從而帶來成本的暴漲，摩爾定律逐漸失效；另一方面，5G、HPC、物聯網等終端應用對算力需求不斷提升，晶片疊代速度加快。

兩大趨勢重合之下，半導體產業發展瓶頸也逐漸顯現。當代工廠高投入的先進制程不再是晶片進化的最優解，產業將目光重新投至設計環節，新的架構和IP重用技術被寄予厚望，Arm、RISC-V架構蔚然成風，Chiplet技術帶來全新IP重用模式。

作為當前全球EDA/IP龍頭，新思科技對市場的這一積極轉向擁有充足的話語權，其在2021年的市場表現、技術產品佈局以及對行業動向的觀察，將為產業界人士提供有力的借鋻。

數字時代 致力於讓開發者掌握從晶片到軟件的能力

從財報來看，新思科技2021財年全球營業收入達到42.04億美元，同比增長14.1%。其中，半導體與系統設計業務板塊（Semiconductor & System Design，包括EDA和IP產品、系統集成解決方案和相關服務）佔到總營收的90.6%，軟件完整性業務板塊（Software Integrity，包括軟件開發的安全和質量解決方案）佔9.4%。

新的產品和技術方面，新思科技表示，在數字經濟成為經濟增長新動能的當下，公司一直關注並重點佈局由此誕生的相關領域，包括人工智能、5G通信、雲計算等。比如，在人工智能領域，新思科技將繼續助力提高晶片數據處理能力；開發具有重構能力的AI晶片，加速拓展AI的應用場景；開發新型的類腦晶片或量子晶片，助力人工智能技術對於其他科學的融合。

同時，新思科技也致力於把先進、成熟的集成電路技術應用到傳統的醫療、農業、房地產、化工等已經存在了百年的產業中，從而提升這些產業的容量和效率，實現產業數字化轉型——這也對實現碳達峰、碳中和的「雙碳」目標至關重要。隨著以大數據、雲計算、人工智能為代表的新一代數字技術，廣泛運用於生產、消費、傳輸、運營、管理、交易等各環節和鏈條，數字化轉型正成為驅動產業綠色低碳改造、實現節能降耗減排的重要引擎。

針對數字時代的晶片開發，新思科技從更高維度邏輯範式出發，探索並推出了一系列面向未來的EDA技術，包括：打破物理尺寸極限的原子級建模軟件QuantumATK、覆蓋從40nm-3nm晶片設計的超融合平台Fusion Compiler、可將異質晶片整合在同一微系統，統一數據結構的業界首個多裸晶晶片系統設計集成平台3DIC Compiler。

值得一提的是，該平台可提供一個完全集成、高性能且易於使用的環境，可集架構探究、設計、實現和signoff於一體，並且優化了信號、功率和熱完整性。憑借3DIC Compiler，IC設計和封裝團隊能夠實現理想的多裸晶晶片集成、協同設計和更快的收歛。

其次，以AI增強EDA性能——新思科技推出的業界首個用於晶片設計的自主人工智能應用程序DSO.ai，以及串聯晶片和最終應用數字鏈條的矽生命周期管理（Silicon Lifecycle Management）平台。

此外，新思科技還拓展了軟硬結合的解決方案：FPGA倣真工具ZeBu和原型驗證工具HAPS都處於領先地位，開發者可以在硬件可用之前先運行軟件。2021年發佈的ZeBu Empower倣真系統能為數十億門SoC設計的軟硬件功耗快速驗證提供突破性技術，而同樣是在2021年推出的HAPS-100原型系統可提供更快性能、更高調試效率、卓越的企業級可擴展性來進一步加速軟件開發和系統驗證。

數字時代下，新思科技致力於讓開發者全面掌握從晶片到軟件更廣泛的能力。

參與中國半導體成長 形成產業命運共同體

隨著半導體產業鏈轉移，中國已成為眾多EDA/IP廠商不可忽視的重要市場。2021年，新思科技在中國市場的佈局持續擴大，從全年營收來看，中國市場貢獻超過了13%，相較於上一財年的11.4%表現更加亮眼。

新思科技表示，「越本土化，越全球化」的發展理唸是公司目前最務實、也最有效的全球化策略。公司在中國半導體市場堅持人才、技術、資本、合作四位一體的聯動發展策略，立足本土市場需求，提供相應的技術支持，並在不同的時期和階段及時調整方向和策略

例如，過去10-15年，中國在數字化轉型中主要在做數字產業化，而未來，中國的發力點在於產業數字化，並已走在了全球前列。對此，新思科技將深入第一線了解各個行業對於晶片、電子設計自動化的具體要求，通過其技術和解決方案把晶片技術和電子技術更快地結合到具體行業裡去。又如，目前資本對於推動中國半導體行業具有十分重要的作用，因此新思科技在中國成立了戰略投資基金，在資本上支持晶片技術和最新科技創新。

再如，中國在IC設計領域存在著長尾效應，不斷湧現的大量晶片設計公司存在個性化、差異化的晶片設計需求。因此，很多公司沒有得到最合適的技術支持。為了能更有效地賦能到每一家客戶，盡可能實現技術全覆蓋，新思科技注重在中國市場發展生態系統中的「朋友圈」，以「+新思」的合作模式滿足市場客戶需求，先後與芯華章、芯耀煇、芯和半導體、世芯電子、全芯智造、芯行紀、軟安等十多家中國國產EDA、IP企業達成合作夥伴關係。

2021年，新思科技授權芯耀煇運用新思12-28nm工藝技術、適配國內晶片製造工藝的DesignWare USB、DDR、MIPI、HDMI和PCI Express的系列IP核。芯耀煇在獲得授權後，將利用這些經過新思科技矽驗證的接口IP核為國內晶片製造公司的工藝提供針對性的定制、優化IP以增強晶片設計的自動化水平，並提升客戶系統的驗證水平，為客戶產品的集成和部署提供加速度。

芯行紀也在2021年開始為中國市場提供新思科技的Tweaker系列ECO（Engineering Change Orders）產品，並為中國IC設計企業提供專業技術支持。

近期，新思科技還聯手國內EDA行業的領軍企業芯和半導體發佈了前所未有的「3DIC先進封裝設計分析全流程」EDA平台。作為業界首個用於3DIC多晶片系統設計分析的統一平台，該平台將芯和2.5D/3DIC先進封裝分析方案Metis與新思 3DIC Compiler現有的設計流程無縫結合，協助中國IC企業在封裝設計和異構集成架構設計方面的不斷創新。

世芯電子通過與新思科技在EDA和IP方面的合作，更好的為客戶實現ASIC設計服務。

軟安科技和新思一起，利用新思的核心技術和豐富經驗，共同打造出一種能力去賦能各行各業，快速開發製造軟件，並全方位保障軟件安全。

新思科技的主要目標不僅僅是把EDA和IP的業務做好，還要參與中國半導體的成長。在這個過程中，公司關注的不是競爭而是成長——本土企業有著巨大的成長空間。如果新思科技能夠積極參與其中，中國市場成長的同時新思科技也會加速發展。

公司表示，希望整個行業形成一個良性的產業命運共同體，通過技術互補，市場共融，盡可能將我們的技術能力覆蓋到產業數字化的方方面面，支持中國數字化進程的進一步深化發展。

關於競爭、人才、併購 新思科技這樣看

對於半導體產業來說，2021年是風起雲湧的一年，數字化轉型快步到來之際，作為關鍵環節的EDA/IP也已迎來重要的發展柺點，機遇與挑戰並存之下，新思科技也有自己的思考。

2021年，很多系統廠商和互聯網廠商紛紛設立晶片設計部門，開始自研晶片，以實現功能、功耗、安全等方面的差異化，通過系統層級的協同優化，實現創新和獨特的競爭力。

對此，新思科技 直在引領晶片設計從抽象描述變成具體實踐的工具創新，未來將進一步提高晶片設計的抽象層次，用更高層的語言描述系統和晶片，以解決系統級的複雜度，這就是「SysMoore」的概念——從更高維度思考解決半導體行業挑戰的設計方法學。

新思科技的目標是，一方面通過融合設計工具及晶片全生命周期管理平台，解決對於不同工藝尤其是矽工藝的建模和抽象難題，使得人類能更好地利用不同工藝進行創新；另一方面充分利用AI、雲、大數據等技術，讓EDA的算法變得更強大，增強EDA性能，降低晶片設計門檻，讓更多人參與到晶片設計中來。

同時，新思科技注重研發，每年的研發投入佔總收益的30%以上。並且在研發過程中，重視與下遊晶片設計公司、晶圓廠、封測廠商等展開全方位合作，以第一時間了解最新工藝相關信息及數據，從而更新EDA和IP產品，滿足下遊客戶的最新需求。

2021年，人才緊缺是半導體產業鏈各個環節爆發的最大睏境之一，作為整個行業最上遊的EDA，更是如此。新思科技認為，EDA工具的複雜性和開發難度導致了其對人才質量的高要求：EDA市場需要的是綜合型人才，需要掌握數學、物理、計算機、晶片設計等多行業交叉的知識，而這種綜合型人才並不多。

此外，EDA 工具的開發也需要與晶圓廠、Fabless 等產業鏈環節協同推進，行業壁壘高，這也使得相關人才難以獲得與行業需求相匹配的實踐經驗。從高校課題研究到能夠真正實踐從業，EDA人才培養周期往往需要十年的時間。

為此，新思科技一直將培養EDA人才視為己任，包括制定詳細的人才培養計劃，建立聯合實驗室、培訓中心和新思智庫，舉行國際會議和境外培訓，並聯合高校進行課程適配等。值得一提的是，今年是新思連續支持「中國研究生電子設計競賽」的第25年。通過提供EDA工具、安排專家進行全方位賽前培訓、設立企業特別獎等，新思助力這一國家權威研究生競賽培養出了一大批優秀電子設計人才。

頻繁的併購則是整體半導體行業近年來的重要趨勢之一。半導體行業併購與整合的頻繁發生主要是由於5G、AI、智能汽車等新興領域的發展迅猛，半導體企業的正常研發速度與產能已無法滿足科技疊代和多元化的客戶需求。作為替代，企業通過並購取長補短、補充業務線中沒有的產品，從而加快發展速度，實現新的增長。

2021年，新思科技收購了AI驅動的實時性能優化領導企業Concertio，擴充了晶片在應用端和系統端的動態優化功能 。此外，新思科技收購了BISTel半導體和平板顯示方案，擴展了製造流程方案領先優勢，積極應對挑戰，滿足市場對高效創新產品的需求。

但是新思科技仍然強調，持續的技術研發才是半導體行業發展的「硬道理」。半導體企業首先還是需要依靠札札實實地打牢技術和產品基礎，才能實現自身的發展