大陸版權局約談音樂平台　禁簽署獨家協議

繼去年大陸國家市場監管總局高舉「反壟斷」大旗，責令騰訊解除網路音樂獨家版權後，大陸國家版權局6日對外表示，已約談主要唱片公司、詞曲版權公司和數位音樂平台等，要求除特殊情況外，不得簽署獨家版權協議。

大陸國家版權局指稱，數位音樂產業各方應協力維護數位音樂版權秩序，構建數位音樂版權良好生態。

約談內容強調，各唱片公司、詞曲版權公司、數位音樂平台應採取符合音樂傳播規律、公平合理原則和國際慣例規則的授權模式，應透過保底金加實際使用量分成模式結算，除特殊情況外，不得簽署獨家版權協議。

此外，大陸國家版權局還要求，各公司、平台應完善內部版權管理制度，授權音樂作品應當曲庫目錄明確、版權權屬清晰，維護音樂作品著作權人和相關權利人合法權益，促進數位音樂市場繁榮健康發展。

在此之前，為打擊行業壟斷，大陸國家市場監管總局於去年7月，責令騰訊解除網路音樂獨家版權。分析人士認為，大陸國家版權局約談相關行業，是對數位音樂行業的又一個強監管信號。

在此之前，騰訊旗下的QQ音樂等平台，與網易的網易雲平台在音樂版權上競爭多年，拿到獨家版權的平台需要承擔高額成本，缺乏版權的平台則不得不面對用戶流失。截至2021年8月23日，絕大部分與騰訊達成獨家協議的上游版權方均已按期解約。