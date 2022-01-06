繼水果之後台灣活魚也被盯上 輸陸將加強檢疫

繼台灣水果被大陸喊停進口後，大陸海關總署今（6）日又宣布，對台灣活魚也發出檢疫警示通報，其中點名兩家台灣養殖場暫停受理活魚報關，同時也將對台灣其他養殖企業輸大陸活魚加強檢驗檢疫。

新華網報導，海關總署動植司、綜合司、監管司發布關於加強台灣地區輸大陸活魚檢驗檢疫的警示通報。通報指出，即日起暫停受理來自台灣地區王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關，對台灣地區其他養殖企業輸大陸活魚按照布控指令加強檢驗檢疫。

通報指出，近日廈門海關從台灣輸大陸活石斑魚中檢出禁用藥隱性孔雀石綠和隱性結晶紫，為保障大陸消費者安全，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《進境水生動物檢驗檢疫監督管理辦法》和《出入境檢驗檢疫風險預警及快速反應管理規定》等相關規定，發布加強台灣地區輸大陸活魚檢驗檢疫的警示通報。

去年台灣輸陸的鳳梨、蓮霧；釋迦，被大陸宣稱檢出有害生物大洋臀紋粉蚧，停止進口，重創台灣水果產業。這次連台灣活魚也被盯上，台灣農業面臨出口衝擊，恐將雪上加霜。