日本田與東風合資企業將在武漢設廠生產電動車

據路透報導，日本本田汽車及大陸東風汽車合資企業「東風本田汽車有限公司」將在大陸武漢建設專門生產電動車的新工廠，計劃於2024年正式投產，初期擁有12萬輛的基礎年產能。

本田在大陸官微5日晚間刊登新聞稿稱，當日已於與武漢經開區簽署了電動車新工廠項目投資協議。新工廠佔地面積為63萬平方米，具備行業領先的自動化水平；還將充分利用太陽能發電等可再生能源，努力實現未來碳中和目標。此外據財聯社報導，新工廠計劃於2024年正式投產，初期擁有12萬輛的基礎年產能。

東風本田汽車有限公司，成立於2003年7月，出資比例為，東風汽車集團股份有限公司 50%；本田技研工業株式會社40%、本田技研工業（中國）投資有限公司10%，基本產能每年72萬台。

本田曾於去年10月13日宣布，將加快中國市場的電動化腳步，計畫在2030年以後將在中國市場開賣的新車全數變更為電動車（EV）、油電混合車（HV）等電動化車款，將停售純汽油款新車。

大陸財政部等四部門於去年12月31日才剛發布通知稱，2022年新能源汽車補貼標準在2021年基礎上減少30%；2022年新能源汽車購置補貼政策於2022年12月31日終止，在此之後上牌的車輛不再給予補貼。

路透指出，在「缺晶片、限電、補貼減少」等多重困難影響下，2021年大陸新能源汽車仍實現高速發展；展望2022年，伴隨晶片短缺影響減弱，新能源汽車市場高景氣度持續、繼續穩定快速增長幾乎已成行業共識。