若Omicron在大陸爆發...高盛預估大陸GDP僅增1.5%

大陸以「動態清零」政策應對新冠疫情。高盛發表報告，指出Omicron病毒株若在中國大陸大規模爆發，須全國封城。在最壞情況下預估中國大陸今年GDP增幅僅為1.5%，較目前預測低3.3個百分點，只是目前仍太早斷言會出現最壞情況。

據港媒明報報導，高盛表示，北京「清零政策」有明顯的經濟成本，並且因新病毒株擴散力加強而使成本遞增。而且中國大陸由於人口多、疫苗效率低，轉用「與病毒共存」的成本或比其他國家高。

報告認為，中國大陸還有政治考量，需傾向維持「清零政策」，預估這項政策計至少維持至今年底。

該行強調，該行預測中考慮到各種變數，包括醫學、經濟、政治等因素，亦因中國大陸現行政策及收緊入口管制，現時仍太早斷定會出現最壞情況。