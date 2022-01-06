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病毒攻破桃機防線 王必勝：2處為可能源頭、1處傳播場所

確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

若Omicron在大陸爆發 高盛預估大陸GDP僅增1.5%

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸實施「清零」政策應對疫情。圖／新華社
大陸實施「清零」政策應對疫情。圖／新華社

大陸以「動態清零」政策應對新冠疫情。高盛發表報告，指出Omicron病毒株若在中國大陸大規模爆發，須全國封城。在最壞情況下預估中國大陸今年GDP增幅僅為1.5%，較目前預測低3.3個百分點，只是目前仍太早斷言會出現最壞情況。

據港媒明報報導，高盛表示，北京「清零政策」有明顯的經濟成本，並且因新病毒株擴散力加強而使成本遞增。而且中國大陸由於人口多、疫苗效率低，轉用「與病毒共存」的成本或比其他國家高。

報告認為，中國大陸還有政治考量，需傾向維持「清零政策」，預估這項政策計至少維持至今年底。

該行強調，該行預測中考慮到各種變數，包括醫學、經濟、政治等因素，亦因中國大陸現行政策及收緊入口管制，現時仍太早斷定會出現最壞情況。

北京 疫情 Omicron

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