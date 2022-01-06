華為造車停售？ 賽力斯稱銷售渠道不同

華為造車風波不斷，近日作為華為與小康股份合作的首款車型，「賽力斯SF5」在第二款車型「AITO問界M5」問市後，遭遇一場「停產停售」的輿論風波。有車主表示，賽力斯華為智選SF5新車還沒到手或將面臨停產。對此。在官方5日回應將安排專人交付後，陸媒「第一財經」6日從賽力斯方面也瞭解到該款車型將自建渠道繼續銷售。

1月5日下午，賽力斯最新發布官方聲明稱，賽力斯SF5會繼續接受用戶訂單。用戶下單後，賽力斯將及時安排專人跟進協助交付。證券時報從賽力斯官網也發現，目前可預訂賽力斯華為智選SF5。

第一財經6日實地走訪上海太古匯賽力斯體驗店發現，賽力斯SF5依舊被擺在展廳之中。銷售人員表示，該車款仍在銷售中。與此同時，賽力斯華為智選SF5也依然可以在賽力斯APP正常下單，用戶可選擇支付人民幣1萬元的大定或1,000元的意向定金。

賽力斯通過第一財經表示，賽力斯SF5的網絡銷售渠道在先前的確短暫關閉過，但目前已經恢復，未來賽力斯SF5將在賽力斯的自建渠道繼續銷售。2021年4月19日，華為與小康股份合作的賽力斯華為智選SF5在上海國際車展正式亮相，兩驅版售價為人民幣21.68萬元，四驅版售價為24.68萬元，在華為的渠道銷售。

不過，此前第一財經記者在訪問上海幾家華為體驗中心時發現，擺在展廳內的賽力斯華為智選SF5的確從展廳內撤出，店內海報已切換成為2021年12月底開啓預售的AITO問界M5車型，店內銷售人員表示，目前正在等待問界M5展車的到位。此外，問界M5或將繼續推出純電動版車型。對於賽力斯SF5是否已經正式停產，銷售並不知情。

值得注意的是，兩款車似乎在銷售渠道上分流。目前在賽力斯的店內僅有賽力斯SF5一款車型，問界AITO M5並未出現，且在賽力斯的官方網站，目前亦只有賽力斯SF5一款車型展示，而問界AITO M5的線上購買入口出現在華為的VAMLL商城中。

賽力斯SF5是去年4月華為和賽力斯合作發布的首款汽車，據乘聯會統計，去年4到11月銷量總共不到7,000輛，未達到華為預期。