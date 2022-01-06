大陸國貨潮仍旺 抖音電商調查指國產品牌銷量年增667%

大陸「抖音電商」於6日發布《2021抖音電商國貨發展年度報告》顯示，平台上大陸國貨佔有率達89%，國貨品牌銷量年增667%。服飾鞋包、美妝、食品飲料、個護家清等行業國貨銷量增長迅速，分別上漲411%、696%、547%、912%。

報告顯示，大陸國貨銷量前五名的城市依次為成都、深圳、廣州、蘇州、上海；在抖音電商成交額過人民幣億元品牌中，國貨品牌佔比8成；食品飲料、美妝、服飾、個護、母嬰圖書等品類的國貨銷量排名前5。

報告披露，平台通過加強對自播直播間的扶持力度，推動品牌自播體系完善，助推國貨品牌銷量不斷增長。數據顯示，國貨品牌搭建自播直播間比例較去年提升33%，自播銷量年增784%。

近年大陸「國貨」消費正在上升，去年11月天貓雙11活動中，大陸國貨品牌表現搶眼。鴻星爾克、五菱汽車、小鵬汽車、薇諾娜、雲鯨、添可、林氏木業、牧高笛、回力、蕉下、褚橙、方回春堂、太平鳥、bosie等國貨品牌，在開售1小時內就超過了2019年全天的銷售金額。