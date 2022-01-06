快訊

交通車混搭釀交叉感染？ 陳時中認「防疫螺絲鬆了」

桃園機場爆群聚 新北確診者足跡曝…曾到鶯歌超商、大潤發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸國貨潮仍旺 抖音電商調查指國產品牌銷量年增667%

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸五菱汽車推出的小型新能源汽車—「宏光MINIEV」，起步價僅約新台幣12.4萬元。（取自五菱汽車官網）
大陸五菱汽車推出的小型新能源汽車—「宏光MINIEV」，起步價僅約新台幣12.4萬元。（取自五菱汽車官網）

大陸「抖音電商」於6日發布《2021抖音電商國貨發展年度報告》顯示，平台上大陸國貨佔有率達89%，國貨品牌銷量年增667%。服飾鞋包、美妝、食品飲料、個護家清等行業國貨銷量增長迅速，分別上漲411%、696%、547%、912%。

報告顯示，大陸國貨銷量前五名的城市依次為成都、深圳、廣州、蘇州、上海；在抖音電商成交額過人民幣億元品牌中，國貨品牌佔比8成；食品飲料、美妝、服飾、個護、母嬰圖書等品類的國貨銷量排名前5。

報告披露，平台通過加強對自播直播間的扶持力度，推動品牌自播體系完善，助推國貨品牌銷量不斷增長。數據顯示，國貨品牌搭建自播直播間比例較去年提升33%，自播銷量年增784%。

近年大陸「國貨」消費正在上升，去年11月天貓雙11活動中，大陸國貨品牌表現搶眼。鴻星爾克、五菱汽車、小鵬汽車、薇諾娜、雲鯨、添可、林氏木業、牧高笛、回力、蕉下、褚橙、方回春堂、太平鳥、bosie等國貨品牌，在開售1小時內就超過了2019年全天的銷售金額。

延伸閱讀

東莞GDP將破人民幣兆元 大陸GDP兆元城市增至24座

影／電商資安漏洞淪詐騙集團待宰羔羊 立委促嚴查防堵

張蘭直播間遭酸秒變臉　「髒話連飆」槓上網友

林瑞陽張庭為何會出事？她抖出驚人內幕

相關新聞

小七官網少了好多「點」 因「中國地圖不完整」遭罰65萬

711超商被發現，官網上中國地圖少了南海諸島、釣魚台、台灣等標示，被北京市規劃和自然資源委員會東城分局罰款人民幣15萬元...

華為造車停售？ 賽力斯稱銷售渠道不同

華為造車風波不斷，近日作為華為與小康股份合作的首款車型，「賽力斯SF5」在第二款車型「AITO問界M5」問市後，遭遇一場...

大陸國貨潮仍旺 抖音電商調查指國產品牌銷量年增667%

大陸「抖音電商」於6日發布《2021抖音電商國貨發展年度報告》顯示，平台上大陸國貨佔有率達89%，國貨品牌銷量年增667...

東莞GDP將破人民幣兆元 大陸GDP兆元城市增至24座

廣東省東莞市在5日第15次黨代會上報告，過去五年，東莞國內生產毛額（GDP）接連跨越人民幣7,000億元、8,000億元...

助力智慧冬奧 微信可支持數位人民幣支付

微信也可支持數位人民幣！據陸媒「IT之家」6日報導，數位人民幣App升級更新，微眾銀行（微信支付）數位人民幣錢包也跟著上...

陸官媒：反壟斷不是包治百病 還需深化市場改革

大陸官方一手大力對互聯網企業行「反壟斷」重拳外，一方面也釋出訊息表示，在反壟斷之外需要深化「放管服」改革等。大陸官媒《經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。