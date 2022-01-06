陸官媒：反壟斷不是包治百病 還需深化市場改革

大陸官方一手大力對互聯網企業行「反壟斷」重拳外，一方面也釋出訊息表示，在反壟斷之外需要深化「放管服」改革等。大陸官媒《經濟日報》6日頭版「經濟論壇」刊文稱，將反壟斷理解為對某些天然具有較高產業集中度行業的針對性執法，是一種誤讀。反壟斷針對的是損害競爭的壟斷行為，而非佔據市場支配地位的狀態。

經濟日報這篇署名「金觀平」、標題為《充分競爭才能激活市場》的文章指出，反壟斷做不到「包治百病」，還需要進一步深化「放管服」改革、完善市場規則、加強企業內部管理等。

文章指出，競爭一旦失去節制，變成惡性競爭，又會傷害參與競爭的市場主體，損害消費者利益。 所以要鼓勵競爭，但禁止不正當競爭；不反對企業擁有市場支配地位，但禁止企業濫用市場支配地位，實施壟斷行為。

文章表示，不論在新興平台經濟領域，還是傳統的醫藥、汽車、建材等領域，實施壟斷行為的市場主體，曾經也都是從激烈市場競爭中闖出的優勝者。只是他們取得市場支配地位之後，沒有將主要心思用在產品創新和優化服務上，反而濫用市場支配地位。

此外，當前阻礙競爭的並不只有壟斷行為這一種，還有虛構交易、好評返現、商標搭便車等不正當競爭行為，以及侵害知識產權、地方保護、信用失範、涉企亂收費等新老問題，所以還要進一步深化「放管服」改革等。

大陸官方持續針對反壟斷行動，4日大陸網信部等監管部門已經祭出網絡安全審查及算法推薦組合拳；5日大陸國家市場監管總局還公布13宗未依法申報違法實施經營者集中案的行政處罰決定書，涉及騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩及京東集團等多家企業。