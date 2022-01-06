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通膨趨緩、陸財新服務業PMI為53.1 連續四個月擴張

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
2021年12月財新服務業PMI於6日公布為53.1，較11月回升1個百分點。（截圖自財新網）
2021年12月財新服務業PMI於6日公布為53.1，較11月回升1個百分點。（截圖自財新網）

2021年12月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）6日公布為53.1，較11月回升1個百分點，已連續四個月位於擴張區間，顯示大陸服務業緩步回溫，但因疫情與防疫措施，未來仍難以樂觀。

從其各分項指數看，2021年12月，服務業新訂單指數連續四個月處於擴張區間，僅微幅增長。調查樣本企業稱，需求轉強、新產品發布和新客戶增加，是12月助推銷售的主因。也有部分企業反映，疫情以及防疫措施抑制了新業務增長。

財新網指出，內需小幅回暖，服務業外需保持平穩。12月服務業新接出口業務指數顯示，來自海外的新業務量持續增長，但增速與前兩月相近，僅屬微增。

隨著市場恢復，服務業就業指數連續四個月位於擴張區間，12月錄得2021年6月以來的最高值。企業普遍表示，用工規模上升與工作量增加、企業著力提升產能有關。但增幅有限，明顯低於經營活動與新訂單指數

此外，市場樂觀情緒有所減弱，12月服務業經營預期指數仍屬強勁，但顯著低於長期均值，且創下2020年10月以來新低。企業主要擔心全球疫情何時能受到控制。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年12月，經濟景氣度恢復，製造業、服務業供求改善，通膨壓力緩解，但就業市場依然承壓，經濟基礎恢復不牢固，企業樂觀預期有所減弱，疫情的反覆以及海外需求仍是不穩定因素。

財新中國服務業PMI走勢與大陸國家統計局一致，但綜合PMI走勢與統計局有所差異。統計局公布的12月服務業商務活動指數回升0.9個百分點至52；綜合PMI則與11月持平，為52.2。

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