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觸電事故致1人死亡 富士康關聯公司被罰8.6萬

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
富士康關聯公司因一起觸電事故導致1人死亡。廣東省行政執法信息公示平台官網
富士康關聯公司因一起觸電事故導致1人死亡。廣東省行政執法信息公示平台官網

鴻海集團在大陸的富士康關聯公司深圳鴻富錦精密工業，去年發生因配電房觸電事故，造成1人死亡，被深圳市龍華區應急管理局以違反大陸安全生產法相關條例，罰款人民幣2萬元（新台幣8.6萬元）。

南方都市報報導，在廣東省行政執法信息公示平台官網的行政處罰資訊違法事實一欄顯示，鴻富錦公司對涉事配電房施工作業單位安全生產工作統一協調管理不到位，未及時發現配電房安全管理漏洞，未對涉事商業用電電表分表作業進行監督，未發現安全問題並督促整改。

根據深圳市龍華區政府官網「龍華政府線上」於2021年12月公布關於該事故的調查報告指出，2021年8月29日14時25分許，深圳福城街道富士康產業園C23棟一樓配電房發生一起觸電事故，造成1人死亡。

死者羅某平為此次作業的施工單位斌峰公司的電工，持有低壓和高壓電工證。

報告顯示，導致事故的直接原因，是羅某平在配電房裡的配電櫃運行狀態下，打開操作側櫃門和防護擋板進行穿線作業，且未佩戴絕緣手套，右手不慎碰觸帶電母排導致觸電身亡。

羅某平行為違反了安全生產法第五十四條的規定，應對事故的發生負直接責任，鑑於已經死亡，建議免予追究其責任。

此外，作為涉事作業的施工單位，斌峰公司未為從業人員配備絕緣手套並監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用；且未如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核記錄等情況。行為違反安全生產法第四十二條、第二十五條第四款的規定，應對事故的發生負管理責任。

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