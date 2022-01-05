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大陸車主控「賽力斯攜手華為電動車」剛買就停產 賽力斯否認

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為和賽力斯合作的車款SF5日前遭買主控訴車剛買不久就停產，重慶金康賽力斯5日表示，公司將及時安排專人跟進協助交車。（圖／取自搜狐）
華為和賽力斯合作的車款SF5日前遭買主控訴車剛買不久就停產，重慶金康賽力斯5日表示，公司將及時安排專人跟進協助交車。（圖／取自搜狐）

華為和大陸新能源車企賽力斯合作的車款SF5日前遭買主控訴被「割韭菜」，車剛買不久就停產。面對質疑，重慶金康賽力斯5日發布公開信指出，賽力斯SF5會繼續接受用戶訂單。用戶下單後，公司將及時安排專人跟進協助交車，並承諾首任車主除了正常保固外，還將額外升級享有整車和增程器的終身保固。

澎湃新聞報導，賽力斯還在公開信中表示，為進一步感謝SF5用戶的支持，首任車主如果4年內換購公司旗下其他型號的車輛，在享有擬購新車當期權益的基礎上，還可以獲得人民幣1萬元的優惠。

從賽力斯的聲明可以看出，SF5並未停產。該公司稱，「我們永遠都不會忘記你們是最初的陪伴：在我們遭遇芯片（晶片）供應危機的時候，是你們用耐心的等待給了我們時間；是你們的熱情支持，我們才能如火如荼地建設又一個全新的工廠，以擴充產能，讓SF5、問界M5以及更多新產品不斷豐富賽力斯車型系列。」

賽力斯強調，所有車主們關心的產品性能、軟體升級，以及售後服務等問題，也將竭盡所能的服務好，讓好的口碑幫助賽力斯品牌成長。

日前，有多名賽力斯SF5車主在某汽車社區發文控訴被「割韭菜」，車剛買不久就停產了，出現無法交車的狀況；還有車主發文點出，賽力斯SF5存在8個問題，主要集中在剛買就停產停售、實際油耗比宣傳高、續航虛標、車機卡頓等。

據了解，SF5是去年4月華為和賽力斯合作發布的首款汽車，但這款汽車沒有出現熱賣，去年4到11月銷量總共不到7000輛，未達到華為預期。

車主 人民幣 品牌

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