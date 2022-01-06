台商研發多媒體 打造展館20座

從23歲步入社會銷售投影儀，到扎根大陸以「多媒體技術」開啟創業，44歲的台胞潘建文已在光學領域深耕20餘年。潘建文表示，期待更多的台青同胞瞭解大陸機會。

中新社報導，從台灣淡江大學國際貿易學系畢業後，潘建文在多家行業領先的數碼影像企業擔任職業經理人，從事投影儀銷售工作。為開拓大陸市場，他2009年第一次登陸重慶，之後足跡遍布華西、華北、華東等地。

2013年起，隨著投影儀和顯示器市場逐漸重疊，行業的前景引發潘建文思考。2018年潘建文決心在重慶創業。

潘建文表示，其創業主要圍繞多媒體技術商品研發，集中在規劃館、主題館、文博館、企業館的打造和大數據及應用、新媒體藝術等領域。團隊目前在大陸已打造了20餘座主題展示空間，形成以重慶為創意研發基地，在四川成都、貴州貴陽下設2家分支機構，業務輻射大陸10餘省市的發展格局。

「團隊的快速發展，離不開大陸的政策支持、人口紅利、消費前景。」潘建文認為，趕上大陸消費升級的浪潮，創業者試錯的成本降低了，只要是好產品，就有機會得到青睞。

近兩年，潘建文還廣泛深入大陸西南地區的城鎮、鄉村，運用造型藝術、藝術設計、交互設計、數位圖像處理技術等手段，因地制宜地為多個旅遊景區規劃設計品牌IP、策畫夜遊項目。

在大陸工作生活十餘年的潘建文早已將自己比作「半個重慶人」，作為重慶台商協會台青會副主委，他不僅號召台胞參與獻血等公益活動，還舉辦創意沙龍等方式，整合台商資源，抱團共尋發展機會。