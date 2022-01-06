寧波台商設基金 推動共同富裕

「第一次從高雄到寧波時，我扛了一皮箱『鍋碗瓢盆』過來，因為擔心在寧波買不到。」在浙江省寧波市北侖區創業的台商蔡明東，至今仍記得最初與這片土地結緣時的「尷尬」。經過20餘年生活，蔡明東早已被同事視作「半個」寧波人。

新華社報導，在蔡明東眼中，寧波是「福地」。從最初的影音器材貼牌生產商，到專注於電子接插件、各類影音線材及音響舞台的專業製造商，蔡明東帶著日鼎公司穩紮穩打，成為行業內優勢企業，年產值突破8000萬元（人民幣，下同）。

「必須站在客戶的立場，把大家裝心裏去。」這是蔡明東常掛嘴邊一句話。「如果說一件產品本來消費者花1元錢只能買到一項功能，那我們的目標就是讓這一項變兩項、三項甚至更多。」

多年來，曾任北侖區台資企業協會會長的蔡明東不忘自己的社會責任。他積極參與相關部門的東西部協作對口幫扶，公益足跡遍布貴州、吉林。2020年初新冠疫情暴發，蔡明東第一時間為前線防疫工作者捐贈了物資。

蔡明東說，企業應學會回饋。2021年9月，在蔡明東倡議下，當地多家台企共同捐資62萬元，成立了「共同富裕‧幸福家園」慈善公益基金，基金支出全部用於當地共同富裕相關建設。在蔡明東看來，建設共同富裕是個「很大的項目」，不是個別企業家出力就能做好的事情，但如果大家有錢出錢、有力出力，就能逐漸實現基金名字所承載的目標—在「共同富裕」裏建設「幸福家園」。

蔡明東說，要進一步加強兩岸民間交流，特別是青年交流。溝通越多，大家才越能勁往一處使，一起探索共同富裕道路。