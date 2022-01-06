2025年 寧夏市政車全採新能源

寧夏生態環境廳5日披露，近日，該部門印發「寧夏回族自治區應對氣候變化『十四五』規劃」，提出到2025年，寧夏將實現市政車輛全部由新能源車輛替代。

中新社報導，寧夏是大陸重要生態節點、重要生態屏障和重要生態通道，穩定季風界線、聯動著中國大陸氣候格局。規劃提到，到2025年，寧夏將實現溫室氣體排放得到有效控制，單位地區生產總值二氧化碳排放下降幅度達到16%，碳達峰基礎夯實，適應氣候變化能力有效提升，應對氣候變化治理能力有效增強的目標。

規劃提到，寧夏將大力推動新能源汽車的應用，積極推廣天然氣動力汽車、純電動汽車、氫能汽車等新能源汽車，推動城市公共服務車輛電動化替代，到2025年，寧夏新能源汽車銷量占新車銷量比率將達到15%以上，新能源公交車比率達到45%，市政車輛全部實現新能源替代。

同時，寧夏將科學布局加氫站、充換電基礎設施，有序推進氫燃料供給體系建設，完善加氫基礎設施管理規範，支持利用現有場地和設施，開展油、氣、氫、電綜合供給。