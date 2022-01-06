上市公司破產 滬、深交所指引規範

大陸上市公司破產事項將有具體規範。大陸滬深交易所4日分別就「上海證券交易所上市公司自律監管指引第13號—破產重整等事項（徵求意見稿）」、「深圳證券交易所上市公司自律監管指引第14號—破產重整等事項（徵求意見稿）」對外徵求意見。其中聚焦在信息披露與原則上不停牌的要求。

滬深交易所稱，近年大陸上市公司破產重整案增多，化解風險的同時也伴隨不少新問題。鑑於破產事項環節多、鏈條長、影響廣，滬深交易所為明確各方權利義務、保障市場主體知情權，在證監會指導下制定「指引」，進一步規範上市公司破產事項、穩定市場預期、保護中小投資者合法權益。

據陸媒「證券時報」報導，「指引」包含總則、停復牌和內幕交易防控、破產事項的申請和受理、重整投資人、債權人會議、出資人組會議及權益調整安排、法院裁定及破產事項實施和附則，明確適用範圍及適用對象，規範股票停復牌的適用，完善申請和受理的信息披露要求，規範引入重整投資人方式，規定債權人會議通知規範，強化權益調整信息披露要求，規範法院裁定及破產事項實施。

「指引」規定，上市公司、控股股東或者第一大股東、對上市公司經營具有重要影響的子公司和參股公司等涉及重整、和解以及破產清算等破產事項，均需按照指引履行信息披露義務。

關於停牌安排，「指引」原則上要求重整期間不停牌，分階段信息披露。

事實上，大陸國務院在2020年10月已發布關於進一步提高上市公司質量的意見，要求拓寬多元化退出渠道，完善併購重組和破產重整等制度，暢通主動退市、併購重組、破產重整等上市公司多元化退出渠道。