中國移動登A股 紅籌回歸第一股

中國移動登陸上海證券交易所昨上市交易。中國移動IPO發行價57.58元（人民幣，下同），上市首日開盤價63元，在三大指數均下跌的背景下，收於57.88元，總市值高達1.23兆元。

中新社報導，1997年10月23日，中國移動在香港聯交所發行上市，成為「央企海外上市第一股」。

中國移動董事長楊傑5日表示，中國移動登陸A股，成為「紅籌公司回歸A股主板上市第一股」，這是中國移動發展歷程中的又一個里程碑。

中國移動是全球網絡和客戶規模最大的世界級電信運營商。截至2021年6月末，中國移動資產規模超1.7兆元；擁有基站總數達528萬個、覆蓋中國大陸超99.5%的人口，其中4G基站約占全球三成、5G基站約占全球35%，均位居全球第一。

中國移動盈利能力持續保持世界一流運營商領先水平。2020年中國移動EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）率37.1%，全球第二；2020年淨利潤率、總資產收益率分別為14%、6.6%，均位居全球一流電信運營商首位。

據最新財務數據，中國移動去年前三季度營收6486.30億元，同比增長12.9%；前三季度歸母淨利潤869.62億，同比增長6.6%，盈利能力保持強勁態勢。

中國移動一直以來具有較高的分紅水平，上市以來累計分紅超過1兆港元，近三年分紅派息率超過50%，2020年股息率達到7.44%，不論在港股還是在A股的大型公司中都名列前茅。

中國移動表示，藉助本次A股上市，中國移動將進一步打造頂級數位經濟生態圈。未來隨著5G業務、智慧中台、算力網絡等本次IPO募投項目的建設和業績兌現，將為中國移動上市後表現帶來更為廣闊的想像空間。