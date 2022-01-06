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東莞建深化兩岸合作試驗區

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國共產黨東莞市第十五次代表大會1月5日召開。東莞市委書記蕭亞非在大會報告表示，東莞將強化與港澳台更深層次的產業合作，支持港澳台企業轉型升級，創建東莞深化兩岸合作試驗區，推動港澳台企業扎根東莞。

中新社報導，東莞港澳台企業眾多，與港澳台有廣泛的產業合作。蕭亞非表示，未來5年東莞將深度參與粵港澳大灣區建設，強化與港澳台更深層次的產業合作，支持港澳台企業轉型升級，創建東莞深化兩岸合作試驗區，推動港澳台企業扎根東莞、融入新發展格局。

蕭亞非表示，接下來東莞將始終堅守製造業發展的底色和優勢，吸收和利用粵港澳大灣區高端科創、金融、人文資源，深化與廣深港澳等城市的創新協同、產業合作和互通互融。東莞濱海灣新區要積極對接港澳，聯動深圳前海，打造製度型開放高地

在人才合作方面，接下來東莞將加快大灣區大學、香港城市大學（東莞）等的建設，依託與港澳緊密聯繫優勢吸引海外優秀人才，為人才施展才華提供廣闊舞台。東莞將支持港澳台青年創新創業，廣泛開展與港澳台的社會人文交流。

蕭亞非表示，未來5年，東莞將聚焦科技創新和先進製造，努力實現經濟在兆元人民幣GDP新起點上加快高質量發展，實現千萬人口與城市深度融合、共生共榮。東莞將加快打造大灣區科技創新新高地、先進製造新高地、人才集聚新高地、體制機制新高地、綜合環境新高地、和諧善治新高地、民生幸福新高地等七個新高地。

高地 香港城市大學 人民幣

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