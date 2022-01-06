聽新聞
test
0:00 / 0:00

深圳年用電量破千億大關 創歷史新高

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

2021年深圳全社會用電量達1103.4億千瓦時，首次突破千億大關，與去年同期相比增長12.2%，創歷史新高。在深圳的能源消費中，高端製造、信息傳輸、綠色低碳行業占比持續增長，凸顯經濟高質量發展。

新華社報導，據大陸南方電網深圳供電局4日公布的數據顯示，近三年，深圳第二產業中，高端製造業用電量占比超三成，逐步代替了金屬製品、塑膠製品等高能耗高汙染企業，成為工業支柱；計算機、通信和其他電子設備製造業，通用設備製造業，醫藥製造業等高附加值行業用電量分別同比增長16.9%、11%、17%。

深圳第三產業用電量也呈逐年攀升態勢，2021年，深圳信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量達30.1億千瓦時，同比增長23.36%，近三年用電量增長了53.57%，遠超全社會用電量漲幅。

特別值得一提的是，深圳2021年5G用電量達2.72億千瓦時，同比大幅增長100.39%，從一個側面驗證了深圳在互聯網轉型、5G推廣方面的成效。而作為電動汽車保有量和充電樁密度均居大陸前列的城市，2021年，深圳充電樁用電量達32億千瓦時，占全社會用電量的3%，同比增長18.89%。

深圳

延伸閱讀

華為攜手中芯建廠？ 相關人員：虛妄的幻想

寧波兩天10例本土確診 暫停飛北京深圳航班

高交會深圳開幕 創新技術盡展

王偉中代廣東省長 馬興瑞或入政治局

相關新聞

大陸反壟斷 再鍘騰訊、阿里

2022年伊始，大陸國家市場監管總局網站昨（5）日大動作集中公告13例違反實施經營者集中案，並對涉案方均作出人民幣50萬...

陸企高薪聘少量人才 掀風潮

大陸招聘平台「智聯招聘」昨（5）日發布2021年第4季《中國企業招聘薪酬報告》，報告顯示大陸38個核心城市企業的平均薪酬...

中國移動登A股 紅籌回歸第一股

中國移動登陸上海證券交易所昨上市交易。中國移動IPO發行價57.58元（人民幣，下同），上市首日開盤價63元，在三大指數...

陸疫後派遣工增 台青創新藍海

新冠疫情改變了大陸行業聘雇關係，企業對靈活用工（派遣工）接受度提高，人民大學調查數據顯示，靈活用工人數高達近億人。而台青...

2025年 寧夏市政車全採新能源

寧夏生態環境廳5日披露，近日，該部門印發「寧夏回族自治區應對氣候變化『十四五』規劃」，提出到2025年，寧夏將實現市政車...

寧波台商設基金 推動共同富裕

「第一次從高雄到寧波時，我扛了一皮箱『鍋碗瓢盆』過來，因為擔心在寧波買不到。」在浙江省寧波市北侖區創業的台商蔡明東，至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。