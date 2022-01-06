深圳年用電量破千億大關 創歷史新高

2021年深圳全社會用電量達1103.4億千瓦時，首次突破千億大關，與去年同期相比增長12.2%，創歷史新高。在深圳的能源消費中，高端製造、信息傳輸、綠色低碳行業占比持續增長，凸顯經濟高質量發展。

新華社報導，據大陸南方電網深圳供電局4日公布的數據顯示，近三年，深圳第二產業中，高端製造業用電量占比超三成，逐步代替了金屬製品、塑膠製品等高能耗高汙染企業，成為工業支柱；計算機、通信和其他電子設備製造業，通用設備製造業，醫藥製造業等高附加值行業用電量分別同比增長16.9%、11%、17%。

深圳第三產業用電量也呈逐年攀升態勢，2021年，深圳信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量達30.1億千瓦時，同比增長23.36%，近三年用電量增長了53.57%，遠超全社會用電量漲幅。

特別值得一提的是，深圳2021年5G用電量達2.72億千瓦時，同比大幅增長100.39%，從一個側面驗證了深圳在互聯網轉型、5G推廣方面的成效。而作為電動汽車保有量和充電樁密度均居大陸前列的城市，2021年，深圳充電樁用電量達32億千瓦時，占全社會用電量的3%，同比增長18.89%。