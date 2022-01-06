三亞離島免稅市場 破361億人民幣

在旅遊業整體受新冠肺炎疫情重創的情況下，海南離島免稅購物消費逆勢猛增。2021年，來自三亞的離島免稅購物金額361.1億元（人民幣，下同），占全省離島免稅總銷售額逾七成。2022年元旦離島免稅三亞貢獻了全省八成業績。

中新社報導，統計數據顯示，2021年海南離島免稅銷售額504.9億元，其中三亞共監管離島旅客免稅購物金額361.1億元，同比增長74.8%。在2022年元旦期間，海關共監管離島免稅購物金額6億元，其中三亞海關共監管銷售離島免稅品4.85億元，同比增長15.3%。

免稅購物已成為三亞旅遊消費市場增長的強驅動力。「元旦是我們一年中，品牌組合最強、備貨最豐富、折扣力度最大的節假日。」海南旅投免稅品有限公司副總經理張軼梅說。

三亞旅遊大數據平台顯示，今年元旦假期三亞離港人群中，有32.6%的旅客參與了離島免稅購物，同比增長約4個百分點。從細分客源地來看，免稅購物人數前三為北上廣，江浙免稅購物人數占比居高。

「三亞海關開展離島免稅監管流程制度集成改革創新，免稅品入出庫效率提升50%以上，為企業節約經費超300萬元／年。」三亞海關關長吉勝表示，海關與三亞轄區4家免稅企業簽訂「關企工作聯繫函」，推動「返島提貨」「郵寄送達」等新增提貨方式落地，對45大類離島免稅商品推行「一物一碼」溯源管理，保障商品質量安全和消費者權益。