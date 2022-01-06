陸工信部：專精特新小巨人 今年新培育3千家

大陸工業和信息化部中小企業局表示，2022年將新培育3000家左右第四批專精特新「小巨人」企業，通過大陸中央財政重點支持500家以上「小巨人」企業。

中新社報導，大陸工業和信息化部4日消息，該部2022年將研究制定創新型中小企業、「專精特新」中小企業、「小巨人」企業評價和培育辦法，健全優質中小企業評價體系和梯度培育體系。

此外，將制定推動大中小企業融通創新的政策措施，推動更多大企業對「專精特新」中小企業開放市場，推動構建大企業與中小企業共生共榮的生態。舉辦「創客中國」中小企業創新創業大賽，培育中小企業特色產業集群，厚植「專精特新」中小企業成長沃土。

2021年，大陸工信部新培育專精特新「小巨人」企業2930家，中央財政安排35億元（人民幣，下同）支持「專精特新」中小企業高質量發展，帶動各地培育省級「專精特新」中小企業4萬多家。

資料顯示，大陸工信系統已培育大陸國家級專精特新「小巨人」企業4762家，帶動省級「專精特新」中小企業4萬多家，入庫企業11.7萬家。

專精特新「小巨人」企業中超五成研發投入在1000萬元以上，超六成屬於工業基礎領域，超七成深耕行業10年以上，超八成居本省細分市場首位，湧現出一批「補短板」「填空白」的企業，已成為大陸「製造強國」建設的重要支撐力量。