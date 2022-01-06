陸疫後派遣工增 台青創新藍海

新冠疫情改變了大陸行業聘雇關係，企業對靈活用工（派遣工）接受度提高，人民大學調查數據顯示，靈活用工人數高達近億人。而台青徐韜和大陸同學鮑冠羽共同創建的「小包智工」就在疫情下，為靈活用工開創新藍海，去年12月獲得「蓋亞工廠」第三輪投資。

徐韜說，新冠疫情期間，「小包智工」因禍得福，事業蒸蒸日上。疫情打破很多原本固定的僱傭關係，愈來愈多餐飲店和超商超市主動使用小包智工App。2021年大陸總理李克強提出推進新形態靈活就業平台政策，「靈活用工」一舉成為重要發展方向。

他表示，去年一年，北京有五千多家企業透過小包智工平台順利復工復產，3萬多名學生、家庭主婦、退休和待業民眾在這裡找到了靈活就業崗位。之前在台灣投資人都沒看懂的商業模式，在大陸獲得實踐和認可。

例如，生產淡旺季明顯的製造業和傳統服務業，存在著季節性、項目性業務變動，需要靈活用工。28.75%的企業使用靈活用工是因「短期項目或季節性用工需求」。比如，電商在「雙11」「6．18」等購物節時需要倉儲物流、交通運輸、商品打包、客服大量人力；「3C」製造業在每年九月、十月是旺季，訂單暴增。

徐韜指出，從去年至今，業務以每個月30%的速度在增長。每天都在改變不同的行業營運模式，創造新的工作機會。例如餐飲、飯店、洗車、精品酒店、電影院剪票員都需兼職員工，不需太多全職員工，服務業靈活用工增加了許多。

現在，知乎、貼吧、小紅書、豆辦，都可以找到小包智工。徐韜說，小包智工平台幫企業解決三件事：招聘，不用再發簡歷和面試，不用再寫合同；解決了管理。如高峰預約，考勤、打卡、保險，薪資結算；三是稅務優化。因非全職員工，不用交稅，不用五險一金，不用包吃包住，沒有勞務糾紛。

疫情後，迪卡儂，歐尚超市，全聚德、便宜坊、紫光園都已成小包智工客戶。

小包智工因協助就業，獲北京市政府頒發「就業創業先進集體」。徐韜和鮑冠羽在2020年登「富比世中國30歲以下精英榜」，拿「胡潤百富U30中國創業領袖」。

對於未來，徐韜說，目前該公司涵蓋全北京藍領，再下一步做白領及管理者，並已擴張到上海、深圳，年後，會發展廣州的旅館業務，聚焦在一線城市靈活用工。