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傳安卓手機廠商2022年出貨目標積極 被動元件Q1需求回升

集微網 / 集微網

集微網消息，供應鏈消息人士稱，2022年第一季度，中國大陸供應商對安卓手機的需求開始回升，小米、OPPO、vivo和榮耀都爲2022年制定了雄心勃勃的出貨目標，爲MLCC、電阻、電感和石英元器件供應商業績提供了很大的保障。

據《電子時報》報導，該人士表示，在前幾個月的庫存調整之後，中國大陸客戶已經恢複了被動元件的出貨勢頭，儘管航運物流問題依然存在，供應鏈參與者的庫存水平仍不均衡。

石英元器件制造商TXC表示，過去一年，其交貨周期比傳統平均水平要長，因爲客戶的訂單量持續強勁，他們寧願提高元器件庫存水平，也不願遭遇短缺。自去年12月以來，手機客戶消化庫存的速度一直快於預期，並準備在2022年第一季度提高出貨量。

電阻供應商大毅科技也表示，在年底盤點庫存後，預計其對中國大陸手機廠商的發貨量將在2022年第一季度顯著增加。

陸客

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