阿里副總裁王剛離職 曾掌舵AI、自動駕駛研發

大陸又一家網路企業的主要AI人才離職。綜合陸媒報導，阿里巴巴前副總裁、阿里達摩院自動駕駛實驗室負責人王剛已於近日離職，擬轉到清潔機器人領域創業。對此，阿里巴巴回應表示，感謝王剛對集團無人駕駛技術作出的貢獻。

王剛年僅40歲，2010年在美國伊利諾伊大學香檳分校（UIUC）獲得博士學位，紮根人工智慧（AI）領域研究，2010年成為南洋理工大學（NTU）終身教授，為學界知名學者。

2016年，阿里成立AI實驗室後，王剛於2017年加入，並擔任首席科學家，負責機器學習、計算機視覺和自然語言理解的研發工作；隨後，他成為阿里達摩院自動駕駛實驗室負責人。

在阿里巴巴期間，王剛率領團隊打造智慧音箱「天貓精靈X1」，以及首款量產物流機器人「小蠻驢」等，還有多項產品引用其團隊研究技術。

對於王剛離職，據澎湃新聞引述阿里達摩院回應，「感謝王剛為達摩院無人駕駛技術作出的貢獻，祝福王剛。」

天眼查APP顯示，在傳出離職訊息前，杭州小蠻驢智能科技有限公司已於去年12月17日發生變動，王剛退出執行董事兼總經理，由阿里達摩院自動駕駛實驗室資深算法專家陳俊波，接任公司執行董事兼總經理

值得注意的是，近年大陸已有多個大型網路企業科學家出走。據新浪科技報導，去年11月，前螞蟻AI首席科學家、阿里達摩院金融智能負責人漆遠重返學界；同年10月和8月，字節跳動視覺技術負責人王長虎，以及AI Lab總監李磊離職。

此外，2020年7月，前字節跳動副總裁、AI Lab主任馬維英離職，加入清華大學智能產業研究院，曠視南京研究院創始院長魏秀參也離職，出任南京理工大學教授。