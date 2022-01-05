搶救海花島39棟違建 恒大申請行政復議

為搶救旗下海花島39棟被列為違建限期拆除的建築項目，據陸媒報導，中國恒大已於4日向海南省儋州市政府申請行政復議，5日上午，海花島上通往爭議建築的路段均被攔截，禁止非工作人員進入。

2021年12月30日，海南省儋州市綜合行政執法局發布的《行政處罰（限期拆除）決定書》，指海花島2號島的39棟建築違法取得的規劃許可證已被撤銷，限期10日內自行拆除，目前期限已過半。

負責開發的儋州信恆旅遊的隸屬於恒大童世界，為中國恒大旗下項目，公開訊息顯示，海南海花島項目由三個離岸式島嶼組成，涵蓋旅遊、度假區、居住功能，涉事建築位於海花島2號島東北角的2-14-1地塊。中國恒大日前公告指出，經過6年多建設，已累計投入約人民幣810億元，擁有6萬多戶業主（大陸用語，指房地產業權的持有人）。

但在去年11月，海南省政府官網發表的「生態環境保護督察整改情」提到，儋州市恒大海花島項目部分建築體已完成拆除，其他拆除工作正在推進。同時，將設立生態修復基金，持續推進海花島及周邊海域生態修復工作。

據界面新聞報導，1月4日起，39棟爭議建築附近路段均被封閉，現場工作人員指出，不讓非工作人員進入；5日前往圍觀的購屋業主和遊客表示，現場組織攔截的工作人員來自恒大。

按照儋州市政府的決定書，如相關開發商（恒大）不同意開除決定，可在收到決定書起60日內向儋州市政府申請行政復議，或6個月內向法院提起行政訴訟。

儋州市政府相關負責人指出，恒大已於1月4日申請了行政復議。