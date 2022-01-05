人行今再推逾400億元逆回購 預估春節前將適時「補水」

中國人民銀行（中國大陸央行）公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，5日在公開市場開展人民幣100億元（約新台幣432億元）7天期逆回購操作。陸官媒「中國證券報」預測，人行春節前將適時「補水」。

人行今日進行人民幣100億元7天期逆回購操作，另同日有2,000億元7天期和100億元14天期逆回購到期。此為新年以來連續第2日維持該規模；據此計算，單日淨回籠2,000億元。

中國證券報指出，進入2022年，人行公開市場操作量大降。4日，央行開展100億元7天期逆回購操作，操作規模與2021年末相差懸殊。

據統計，2021年最後一周，人行共開展人民幣6,500億元逆回購操作，單日最低500億元，最高2,000億元。由於人行年前開展的短期逆回購操作陸續到期，本周央行逆回購到期量達7,000億元。其中，4日到期2,700億元，投放量遠小於回籠量，央行淨回籠2,600億元。

報導引述業內人士分析，2022年以來人行降低公開市場操作力度，回收部分流動性符合往年慣例。主因在於，月初擾動因素較少，資金需求下降；經過2021年12月降準和財政資金投放，目前銀行體系流動性比較充裕。中國大陸信達證券固收首席分析師李一爽測算，2021年底金融機構超儲率可能已回升至2%附近。

但根據以往經驗，年初1月會面臨稅收、政府債發行催款、春節假期與2021年末銀行攬儲，2022年初信貸投放加快存款派生等原因影響，上述容易對流動性造成干擾。因此估計春節節資金仍然有缺口，例如，天風證券預計資金供給缺口在人民幣1.8兆元左右，中信證券預計達2.6兆元。

也因此，該報導認為人行將會「先收力再發力」。李一爽認為，春節前人行仍需投放近兆元流動性，人行逆回購和結構性政策工具或成為春節前人行「補水」的主要工具。