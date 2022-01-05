中國大陸修APP新規 擬禁惡意刷排行榜、誘導未成年

為整治APP亂象，中國大陸國家網信辦5日就修訂《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》，發布徵求意見稿，擬規定APP提供者，應當規範經營管理行為，不得虛假宣傳、捆綁下載，不得通過機器或人工方式刷排行榜、刷評論量、控制評論，營造虛假流量等。

中國大陸《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》於2016年8月起實施，中共黨媒人民日報報導，國家網信辦對規定進行了修訂，並於5日發布徵求意見稿。

徵求意見稿規定，應用程式（APP）提供者，應當規範經營管理行為，不得透過虛假宣傳、捆綁下載等行為，或者利用違法和不良訊息誘導用戶下載，不得透過機器或人工方式「刷榜、刷量、控評」，營造虛假流量。

意見稿還提到，應堅持最有利於未成年人的原則，關注未成年人健康成長，嚴格落實未成年用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未成年用戶提供誘導其沉迷的相關產品和服務。

個資保護方面，意見稿要求，不得以任何理由，強制要求用戶同意非必要的個人訊息處理行為，不得因用戶不同意提供非必要個人訊息，而拒絕用戶使用其基本功能服務。

意見稿還要求，應用程式分發平台，應建立監測評估機制，防範下載量、評價指標等數據造假行為，不得以虛構下載量、編造評價等方式進行虛假宣傳；同時，發現含有違法違規和不良訊息的，存在數據安全風險隱患、違法違規收集使用個人訊息行為的，或者損害個人、組織合法權益的，應停止為其提供服務。