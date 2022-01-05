前董事長貪77億被判死 中國華融復牌股價重貶5成

因前董事長涉貪、業績暴雷，以致無法給出2020年財報停牌的中國大陸資產管理公司中國華融，時隔9個月後，於2022年1月5日9時起在港交所復牌，惟一開盤股價即重挫，不到午盤跌幅已觸及50%。

截至上午10時38分，中國華融在港股下跌50.0%，報港幣0.51元，市值僅剩港幣818.52億元。

在此之前，中國華融前董事長、黨組書記賴小民於2018年在中共反腐、打擊「金融大鱷」行動中落馬，據2021年1月天津市高級人民法院判決結果，賴小民因受賄、貪汙、重婚案，二審仍維持死刑判決。

賴小民號稱「中國第一貪官」，經法院查明他在2008年到2018年，於中國銀行、中國華融任職期間，共計收賄約人民幣17.88億元（約新台幣77億元），創下已宣判案件紀錄。據陸媒報導，賴小民最引人注目的是，他號稱有「3個100（情婦、房產、關係人）」，後宮陣容龐大。

賴小民被捕後，雖接手團隊一邊瘦身出售非主營業務，一邊發金融債收購處置不良資產，但2021年4月1日，因無法交出2020年年報，在港股停牌。

2021年8月29日，中國華融終於交出2020年年報，確認資產減值損失高達人民幣1,077.55億元，導致歸屬於公司股東的淨虧損人民幣1,029.03億元，創下中國企業年度虧損之最。

中國華融對此指稱，原因一是對賴小民任職期間激進經營、無序擴張造成的風險資產持續清理和處置，二是對新冠疫情導致部分客戶履約能力下降，這部分資產質量加速變劣。中國華融也首次披露，賴小民主政時代，累計計提損失人民幣1,727.64億元。

另，經過多次重整後，中國基金報報導，目前中國大陸財政部為華融第一大股東，國企中信集團為第二大股東，旗下直管非金子公司大幅減少，華融湘江銀行、華融金融租賃等大部份股權對外轉讓，還有華融信託重組等。

去年12月27日，中國華融宣布，向寧波銀行轉讓華融消費金融70%股權，最終受讓價格為人民幣10.91億元。緊接著，中國華融又於2021年12月30日公告，完成非公開發行內資股及H股，從來自中信集團等5家投資者，募集資金約人民幣420億元。

隨後中國華融宣布，1月5日起在港股復盤。按最新財報顯示，中國華融2021年上半年轉虧為盈，盈利人民幣16億元。