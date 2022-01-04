人行提8大重點任務 強化金融科技治理、數位化監管能力

中國人民銀行（大陸央行）近日印發「金融科技發展規劃（2022-2025年）」，提出強化金融科技治理、加強數據能力建設、深化數位技術金融應用、強化數位化監管能力建設、做好金融科技人才培養等8大重點任務。

「規劃」提出8方面重點任務如下：第一，強化金融科技治理，全面塑造數位化能力，健全多方參與、協同共治的金融科技倫理規範體系，構建互促共進的數位生態。

第二，全面加強數據能力建設，在保障安全和隱私前提下推動數據有序共享與綜合應用，充分活化數據要素潛能。第三，建設綠色高可用數據中心，架設安全廣泛的金融網絡，布局先進高效的算力體系。第四，深化數位技術金融應用，健全安全與效率並重的科技成果應用體制機制，打通科技成果轉化「最後一公里」。

第五，健全安全高效的金融科技創新體系，搭建業務、技術、數據融合聯動的一體化營運中台，建立智慧化風控機制。第六，深化金融服務智慧再造，搭建多元融通的服務管道，著力打造無障礙服務體系。

第七，加快監管科技的全方位應用，強化數位化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監管；第八，做好金融科技人才培養，持續推動標準規則體系建設，強化法律法規制度執行。