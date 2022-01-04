快訊

北韓官方稱金正日發明捲餅且熱賣 脫北者：誰吃得起？

法國發現新變種病毒株IHU具46種突變 已12人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行提8大重點任務 強化金融科技治理、數位化監管能力

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國人民銀行近日印發「金融科技發展規劃（2022-2025年）」，提出8大重點任務。（圖／取自中新網）
中國人民銀行近日印發「金融科技發展規劃（2022-2025年）」，提出8大重點任務。（圖／取自中新網）

中國人民銀行大陸央行）近日印發「金融科技發展規劃（2022-2025年）」，提出強化金融科技治理、加強數據能力建設、深化數位技術金融應用、強化數位化監管能力建設、做好金融科技人才培養等8大重點任務。

「規劃」提出8方面重點任務如下：第一，強化金融科技治理，全面塑造數位化能力，健全多方參與、協同共治的金融科技倫理規範體系，構建互促共進的數位生態。

第二，全面加強數據能力建設，在保障安全和隱私前提下推動數據有序共享與綜合應用，充分活化數據要素潛能。第三，建設綠色高可用數據中心，架設安全廣泛的金融網絡，布局先進高效的算力體系。第四，深化數位技術金融應用，健全安全與效率並重的科技成果應用體制機制，打通科技成果轉化「最後一公里」。

第五，健全安全高效的金融科技創新體系，搭建業務、技術、數據融合聯動的一體化營運中台，建立智慧化風控機制。第六，深化金融服務智慧再造，搭建多元融通的服務管道，著力打造無障礙服務體系。

第七，加快監管科技的全方位應用，強化數位化監管能力建設，對金融科技創新實施穿透式監管；第八，做好金融科技人才培養，持續推動標準規則體系建設，強化法律法規制度執行。

中國人民銀行 大陸央行 倫理

延伸閱讀

金管會今日核准 王皓正擔任街口投信總經理

數位人民幣試點應用程式上架 限獲邀用戶註冊

考前3月離職衝刺 拚進郵局

「不多想，做就對了」 她3個月全心衝刺拚上郵局

相關新聞

再下一城？陸發布6G核心技術成果 通訊速率提升數十倍

南京紫金山實驗室副主任、首席科學家尤肖虎4日發布國際領先水準的重大原始創新成果──360到430GHz太赫茲100/20...

陸第三大動力電池巨頭中創新航赴港上市 擬集資273億

大陸第三大動力電池巨頭中創新航科技股份有限公司（簡稱中創新航）正式啟動赴港上市，集資規模達78億港元（約新台幣273億元...

人行提8大重點任務 強化金融科技治理、數位化監管能力

中國人民銀行（大陸央行）近日印發「金融科技發展規劃（2022-2025年）」，提出強化金融科技治理、加強數據能力建設、深...

陸風電材料告別卡脖子 西雙版納種出最高緯度的輕木林

陸風電材料也拒絕卡脖子！據陸媒「央視財經」指出，大陸海上風電裝機規模為世界第一，但大型風電葉片材料巴沙木多仰賴進口，而近...

大陸要求到2025年 太陽能產業技術創新取得突破

大陸工信部等部委4日聯合發布「智能光伏（太陽能）產業創新發展行動計畫」的通知，提出到2025年，太陽能行業智慧化水準顯著...

華為攜手中芯建廠？ 相關人員：虛妄的幻想

近日有台媒報導稱，華為正在中芯國際的協助下建造晶圓廠，試圖親自下場造芯以尋求在美國的晶片禁令封鎖下突圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。