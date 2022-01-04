陸風電材料告別卡脖子 西雙版納種出最高緯度的輕木林

陸風電材料也拒絕卡脖子！據陸媒「央視財經」指出，大陸海上風電裝機規模為世界第一，但大型風電葉片材料巴沙木多仰賴進口，而近日中國科學院西雙版納熱帶植物園孕育出緯度最高的巴沙木，這對於大陸企業在市場動盪時能不被國外供應商卡脖子。

陸國家能源局在去年底發布資料顯示，大陸風電併網裝機容量突破3億千瓦（度），相較2016年底翻倍，為2020年底歐盟風電總裝機的1.4倍、美國的2.6倍，連續12年穩居全球第一。

報導指出，2021年，中國大陸海上風電裝機規模躍升世界第一。而在風機發電的過程中，風機葉片越長，風機捕風效率越高，當前的大型風電葉片主要是以玻璃纖維增強環氧樹脂復合材料、三明治夾心結構中的芯材和粘接膠構成。芯材可以極大程度上保證層合板的穩定性，是風電葉片中不可或缺的組成部分，而巴沙木是芯材難以取代的原料，為世上最輕的木頭，也稱輕木。

據了解，巴沙木原產赤道，生長期4至5年，主產地在南美洲厄瓜多。過去大陸一直依賴進口，因此特別缺乏定價權和話語權，長期以來也成為風電產業發展的卡脖子難題。不過近期中國科學西雙版納熱帶植物園經過幾十年不懈研究，孕育出全球緯度最高的輕木林，如果大陸境內能穩定供應，便可幫助陸企在國際市場上爭話語權，而在市場動盪的時候，也不再被外國供應商卡脖子。

事實上，大陸許多整機商多將巴沙木視為風險最高的環節。據陸媒「北極星風力發電網」報導指出，在全球各國處於缺輕木狀態下，各大葉片製造商以及材料代理商全年常駐厄瓜多「搶輕木」，當前，加工好的巴沙木條市場價格保守估計每立方公尺在人民幣（以下同）1萬元左右，甚至有原料廠家報高價達1.5萬元，相較於早期價格4,000元翻了數倍，並且有市無價，沒有可靠的採購渠道，基本買不到巴沙木。