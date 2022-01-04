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大陸要求到2025年 太陽能產業技術創新取得突破

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
浙江寧波推進清潔能源示範島建設，圖為象山長大涂灘塗光伏項目。（新華社）
浙江寧波推進清潔能源示範島建設，圖為象山長大涂灘塗光伏項目。（新華社）

大陸工信部等部委4日聯合發布「智能光伏（太陽能）產業創新發展行動計畫」的通知，提出到2025年，太陽能行業智慧化水準顯著提升，產業技術創新取得突破；鼓勵新建政府投資公益性建築推廣太陽能屋頂系統，鼓勵具有高附加值的智慧太陽能產品出口。

據大陸工信部網站消息，「通知」提出，到2025年，新型高效太陽能電池量產化轉換效率明顯提升，形成完善的矽料、矽片、裝備、材料、器件等配套能力。

「通知」要求，面向數據中心、5G等新型基礎設施不同應用場景需求，在光能資源豐富區域，積極探索開發技術先進、經濟適用的智慧太陽能產品及方案，支持智慧太陽能在資訊通訊領域的示範應用，促進網路設施智慧化改造和綠色化升級，推動資訊通訊行業節能創新水準提升。

「通知」並提出，要完善技術標準體系。修訂實施太陽能光電產業綜合標準化技術體系，加快智慧太陽能標準體系研究和頂層設計；開展太陽能和交通、建築、農業、能源、鄉村等領域結合標準研究，推動研究適用於新型電力系統的太陽能發電規範和基於太陽能為主體電源的電力系統等標準。

太陽能產業是基於半導體技術和新能源需求而融合發展、快速興起的朝陽產業，也是實現製造強國和能源革命的重大關鍵領域，上述「通知」目的在推動太陽能產業與新一代資訊技術深度融合，加快實現智慧製造、智慧應用、智慧運維、智慧調度，全面提升中國太陽能產業發展質量和效率。

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