上海貿易單一窗口 金融服務、RCEP最優關稅查詢 啟動

2022年中國（上海）國際貿易「單一窗口」金融服務季暨「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）最優關稅查詢系統啟動儀式4日在上海舉行。

啟動儀式上，金融機構、企業等現場簽署了中國（上海）國際貿易「單一窗口」合作協議，並發布「單一窗口」專享金融服務方案。據悉，專享金融服務方案涵蓋國際結算、融資信貸、跨境保險等全方位的數字化金融服務應用場景，通過「數據+技術」支撐，為進出口貿易企業、航運物流企業降本增效，支持外貿新業態、新模式發展，為跨境貿易便利化提供支撐，進一步為國際貿易賦能。

中新社報導，「單一窗口」是指外貿企業等國際貿易參與方通過一個單一的平台提交標準化的信息和單證，以滿足相關法律法規和管理的要求。目前，上海國際貿易「單一窗口」服務外貿企業4.3萬家，合作金融機構逾30家，上線金融產品超40款；國際結算業務服務貨主企業4556家，去年累計交易額超過390億元人民幣，同比增長2.7倍。

上海市商務委副主任張傑表示，2014年，上海在全國率先試點國際貿易「單一窗口」建設，此次平台主要疊加了金融服務和RCEP最優關稅查詢系統兩項功能，以幫助外貿企業獲得優惠的金融服務和專業的關稅信息，「單一窗口」的各項功能不斷疊加，可以鞏固上海「世界最大貿易口岸城市」的地位。

RCEP最優關稅查詢系統能够為外貿企業查詢RCEP經濟體的優惠稅率提供便利化工具，能展示協定稅率與非協定稅率之間的差異，助力外貿企業充分享受RCEP政策紅利。

中國工商銀行上海市分行副行長王順說，「單一窗口」平台集合了海關、邊檢、稅務等機構的數據，基於這些數據，金融機構可以為企業提供購付匯、融資等服務，助力中小型進出口貿易企業的發展。1月1日生效的RCEP，有望使區域內國家的貿易往來更為暢通。