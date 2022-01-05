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天府數谷數字人才發展區 德陽揭牌

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導

天府數谷數字（台灣稱數位）產業人才發展試驗區揭牌儀式，近日在四川省德陽市舉行。

德陽天府數谷產業園，是成渝樞紐大資料中心節點的核心園區，為德陽發展數字經濟提供新機遇。建設天府數谷數字產業人才發展試驗區，是德陽加強產業人才隊伍建設的創新舉措，將為促進產業發展、招商引資與人才工作深度融合，探索新路徑、新模式、新體系。

德陽將依託天府數谷這個重要載體，積極探索「特色產業、特定人才、特惠政策、特殊機制、特優生態」五位一體人才發展機制，出台實施支援數字經濟發展的黃金17條特惠政策，廣泛引育工業互聯網、大資料、人工智慧、軟體工程等領域創新創業人才，努力把天府數谷打造成集聚數字經濟人才的「強磁場」。

近年來，德陽搶抓數字經濟發展機遇視窗期，以天府數谷為載體，打造大陸數字經濟創新發展試驗區先行區。天府數谷聚焦「工業互聯網、大資料、人工智能、軟體工程」四大產業，高標準建設天府數谷數字產業園，目前落地了雲上天府、光大特斯聯、萬石控股、海爾卡奧斯、58同城等數字經濟頭部企業。天府數谷數字產業人才發展試驗區的揭牌，標誌著德陽在大陸數字經濟創新發展試驗區先行區、「5G+工業互聯網」先導區建設上，又邁出了堅實一步。

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