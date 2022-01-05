元旦小長假／上海遊客517萬人次 北京景區營收倍增

大陸元旦假期剛過，上海旅遊大資料監測顯示，三天小長假期間，上海共接待遊客517.42萬人次，實現旅遊消費約125.6871億元（人民幣，下同）；上海市賓館旅館平均客房出租率為55%，同比增長3個百分點。

澎湃新聞報導，元旦假期，上海各文旅場所嚴格落實「限流、預約、錯峰」的開放要求以及健康碼查驗、體溫檢測、實名登記、規範佩戴口罩、保持健康距離、清潔消毒通風等防控措施，嚴控接待規模。

上海文旅行業準備多元跨年迎新活動和傳統民俗產品，從聽音樂會到賞話劇，從守日出到看煙花，豐實了都市休閒、城市度假的內涵。「上海新年第一遊」活動，以網路視頻直播形式，面向市民推出漫步街區、閱讀建築、體驗「一江一河」潮玩地和鄉村度假等產品，吸引30多萬人次「雲」遊上海。

上海市民東方明珠元旦登高健康跑、臨港迎新跑和煙花秀，進一步提升城市文旅地標的知曉度、美譽度，提速千萬級客流流量入口建設。上海新年音樂會、上海中心藝術空間「天時632」光影秀、上海迪士尼樂園新年特別版演出「點亮新一年」等活動深受市民遊客喜愛。

經統計，元旦假日三天，上海170多家主要旅遊景區點共接待遊客226萬人次，同比增長19%。其中，東方明珠廣播電視塔接待遊客1.58萬人次，同比增長9%；野生動物園接待遊客2.5萬人次，同比增長125%；上海辰山植物園接待遊客1.17萬人次，同比增長139%；上海國際旅遊度假區接待遊客31.53萬人次，同比增長98.6%；崇明世界級生態島接待遊客6.47萬人次，同比增長144%。

上海市開放式文化旅遊區域共接待遊客493.93萬人次。其中，外灘、豫園和小陸家嘴等區域分別接待遊客59.71萬人次、18.77萬人次和44.71萬人次，分別同比增長77%、343%和58%。

【大陸新聞中心／綜合報導】2022年1月1日至3日，北京市重點監測的166家旅遊景區（地區）累計接待遊客344.1萬人次，同比增長72.4%；營業收入31527.7萬元，同比增長一倍。

中新社報導，北京市文化和旅遊局統計，元旦期間，北京市遊客接待量排名前十的景區（地區）是王府井、南鑼鼓巷、前門大街景區、北京首創奧萊休閒驛站景區、樂多港假日廣場、中糧 ‧祥雲小鎮、天壇公園、北京市奧林匹克森林公園、故宮、陶然亭公園。

1月1日至3日，北京市鄉村遊累計接待遊客48.7萬人次，同比增長4.9倍；營業收入8120.4萬元，同比增長5.5倍，接待量前三位的是延慶區、密雲區和懷柔區。

隨著冬奧會臨近，北京掀起了冰雪運動的熱潮。元旦期間，市屬公園4處雪場7處冰場開放總面積近60萬平方米，為市民和遊客提供包括冰雪活動、科普宣傳等在內的25項冰雪活動，民眾用運動點燃節日生活，冰雪主題遊不斷升溫。