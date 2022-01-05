大陸50城二手房交易 築底復甦

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
貝殼研究院一份研究報告顯示，2021年10月至12月，二手房市場成交出現企穩回升勢頭。圖為福建省漳州市的一處在建樓盤。（中新社資料照）
貝殼研究院一份研究報告顯示，2021年10月至12月，二手房市場成交出現企穩回升勢頭。圖為福建省漳州市的一處在建樓盤。（中新社資料照）

2021年的最後三個月，大陸重點城市二手房市場成交量出現企穩回升勢頭，結束持續半年連續下行態勢。

中新社報導，貝殼研究院4日發布的報告顯示，2021年10月至12月，重點50城貝殼二手房月度成交量環比分別增加8%、2%及24%，二手房市場成交出現企穩回升勢頭。部分重點城市正在逐步走出低谷，如深圳、廣州、東莞、佛山、上海、合肥、蘇州等成交量持續改善。

去年3月份以來，二手房市場出現持續半年的連續降溫，成交量逐月下滑，9月份50城二手房市場成交量跌至歷史低位。8月份開始，50城二手房價格指數也進入環比下跌區間。 　　

隨著成交量出現積極的變化，報告指出，12月份，50城二手房價格指數環比跌幅出現了本輪下跌以來的首次收窄，環比跌幅為0.8%，較11月-1.7%的水平明顯收窄，價格下跌的城市數量也由11月的48個減少至37個。

報告認為，四季度二手房市場復甦主要在於購房信貸環境的改善對於購買力和市場信心的提振。貝殼研究院數據顯示，四季度以來，重點103個城市平均主流首、二套房貸利率持續下降，12月較9月累計降約10個基點，近兩月房貸平均放款周期持續收窄，累計收窄16天。

信貸環境修復下，市場預期也觸底改善，12月，50城二手房市場景氣度由11月15.6提升至17.4。珠三角以及長三角區域城市的房貸利率降幅普遍靠前，信貸寬鬆力度相對更大，市場修復力度也更強。 　　

值得關注的是，報告認為，當前的市場回升是溫和的、脆弱的、分化的，主要是政策糾偏帶來的邊際改善，低溫的局面未明顯改善，市場修復仍需時間。四季度貝殼50城二手房成交量較三季度繼續下降，降幅約7%，絕對水平基本處在2019年以來季度成交低位。

二手房 低溫

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