2021新疆棉花 產量降品質高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
去年十月底新疆沙雅縣托依堡勒迪鎮的一處棉田，棉農艾買爾·艾則孜躺在剛採下的棉堆裡小睡。艾買爾·艾則孜一家種棉20多年。目前已全部機械化種棉，效率和收入明顯提升。（新華社）
去年十月底新疆沙雅縣托依堡勒迪鎮的一處棉田，棉農艾買爾·艾則孜躺在剛採下的棉堆裡小睡。艾買爾·艾則孜一家種棉20多年。目前已全部機械化種棉，效率和收入明顯提升。（新華社）

棉花是新疆生產建設兵團農業支柱，新疆棉花近來遭受西方國家聯合抵制。經統計，2021年新疆棉花產量略有下降，質量顯著提升。

中新社報導，「中國棉花看新疆，新疆棉花看兵團」。據大陸國家統計局新疆兵團調查總隊1月4日消息，2021年，新疆兵團持續優化糧棉種植區域和結構品種，全面提升棉花產業的質量和效益。經中國國家統計局核定，2021年新疆兵團棉花產量達208.3萬噸，比2020年減少5萬噸，下降2.4%。

數據顯示，2021年，中國棉花播種面積為4542.2萬畝，比上年減少211.2萬畝，下降4.4%；新疆兵團棉花播種面積為1300餘萬畝，與2020年基本持平。2021年，新疆兵團以中國四分之一的面積生產了全國三分之一以上的棉花。

2021年，新疆兵團出台「棉花質量提升行動工作方案」一系列政策，各植棉師市、團場抓好棉花選種、田間管理、機採加工等各環節工作，棉花質量顯著提升，平均長度、斷裂比強度、馬克隆值級等棉花六項質量指標全面好於上年。

新疆兵團棉花不僅品質優勢明顯，還在機械化、規模化、節水灌溉、科技支撐方面保持較高水平。目前，新疆兵團棉花耕種收綜合機械化水平超98%，機採率超94%，是中國最大的機械化採棉基地，機械化水平居中國前列。

2021年，新疆兵團糧食種植還喜獲豐收，全年糧食播種面積創近五年新高；糧食總產280.9萬噸，比2020年增加39.5萬噸，增長16.4%，總產創歷史新高。

新疆棉

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