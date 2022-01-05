RCEP生效 助海南自貿港開放

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）2022年1月1日正式生效，世界最大的自由貿易區落地。當前海南正在建設中國特色自由貿易港，同為致力於高水平開放，多位專家指出，RCEP生效後，海南自貿港機遇多於挑戰，產生政策疊加效應，激發出更多開放紅利。

中新社報導，中國國務院發展研究中心對外經濟研究部原部長趙晉平說，RCEP與海南自貿港中文表達同為「自貿區」，但RCEP是自由貿易協定（FTA），海南自貿港是自由貿易園區（FTZ），兩者設置目標為促進貿易投資自由化便利化，但內涵不同。

華中科技大學經濟學院教授、光谷自貿研究院院長陳波則說，從主動性看，海南自貿港是主動的單向開放，RCEP是成員國之間的對等開放；從範圍看，海南自貿港開放不僅局限於RCEP，而是面向全球；從力度看，海南自貿港按照全球最高水平的開放形態打造，開放程度更高。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究所副所長白明表示，RCEP生效後，海南自貿港從相關成員國獲得開放機會。從貨物貿易看，海南不僅減免關稅，還減免進口環節增值稅和消費稅，仍具稅收優勢；在服務貿易領域，海南已出台中國首張跨境服務貿易負面清單，擁有加快服務貿易發展，擴大市場開放的重要時間窗口期。

中國（海南）改革發展研究院院長遲福林說，RCEP生效將強化海南區位優勢，海南已成為中國唯一的三元供應鏈（國內供應鏈、RCEP區域內供應鏈、區域外供應鏈）都可以實現零關稅的地區，對豐富海南產業結構、促進產業升級、穩定供應鏈區域布局具有意義。

中國南海研究院海南自由貿易港研究中心主任于濤表示，海南的地緣優勢有助於成為區域航空與海運樞紐。 RCEP生效可促進海南與東盟在藍碳、海洋環保、海上搜救等低敏感度領域尋求務實合作。RCEP將帶動區域人流、物流、資金流、信息流的增長。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員倪月菊表示，RCEP生效標誌著東北亞的中日韓三國首次通過貿易協定聯系在一起，海南商品便利進入日韓，同時方便兩國企業布局海南，利用政策叠加的優勢，擴大價值鏈。

趙晉平建議，海南要充分利用自貿港零關稅優勢，提升產業競爭力，以負面清單制度為核心推進投資自由化便利化，同時加快服務要素創新流動。白明則提醒，海南要主動尋求高水平開放增量，找到自貿港開放和RCEP開放的差異點，盡快彌補短板。