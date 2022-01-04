陸食品漲不停 杯數繞地球N圈的「香飄飄」奶茶也喊漲

大陸漲價潮蔓延至民生消費物資。陸知名沖泡飲品「香飄飄」4日發布公告稱，對公司固體沖泡奶茶產品價格進行調整，主要產品漲價幅度為2%-8%不等，新價格自2022年2月1日起按各產品調價通知執行。

香飄飄表示，鑒於各主要原材料、人工、運輸、能源等成本持續上漲，為更好地向經銷商、消費者提供優質產品和服務，促進市場及行業可持續發展，對公司固體沖泡奶茶產品價格進行調整，主要產品漲價幅度為2%-8%不等，新價格自2022年2月1日起按各產品調價通知執行。

香飄飄奶茶曾為大陸銷量最佳的固體沖泡奶茶，官方曾宣告截至2019年「杯子連起來可繞地球40圈」。不過近年因為手搖茶飲，如「喜茶」等品牌紛紛成立，香飄飄銷量開始下滑。

據香飄飄2020年中期報告顯示，香飄飄經典系列產品營收約人民幣（以下同）3.36億元，年減 28.1%；而2021年第三季報告披露，前三季，香飄飄沖泡類產品營收約14.12億元，即飲類產品營收約為5.31億元；實現淨利潤約0.39億元，年減11.45%。

香飄飄2005年誕生於浙江，率先開創杯裝奶茶品類，旗下擁有香飄飄、Meco、蘭芳園三大杯裝茶飲品牌。並於2017年登陸上交所，當時被稱為「中國奶茶第一股」。截至2021年12月31日收盤，香飄飄報收16.40元，較上年末已下跌21.05%。

事實上，去年底大陸食品業紛紛宣布漲價。據陸媒「澎湃新聞」指出，生產醬油、醬料的「海天味業」部分產品漲價3%-7%；以瓜子、堅果食品聞名的「洽洽食品」漲價8%-18%不等；「安井食品」公告宣布部分速凍魚糜製品、速凍菜餚及速凍米麵製品調價3%-10%不等，還有天味食品、加加食品、安琪酵母、金禾實業、金龍魚、熊貓乳品、娃哈哈等企業紛紛宣布漲價。